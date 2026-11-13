India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या वन डे सामन्यात क्षेत्ररक्षणादरम्यान नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. न्यूझीलंडचा फलंदाज विल यंग याला अवघ्या दोन चेंडूंमध्ये दोनदा जीवदान मिळाले. भारतीय संघाकडून झालेल्या या सलग चुकांमुळे गोलंदाज आकिब नबीची निराशा लपून राहिली नाही. पहिल्यांदा रोहित शर्माने स्लिपमध्ये विल यंगचा झेल सोडला. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर आकिब नबीच्या गोलंदाजीवर यष्टीमागे इशान किशनला संधी साधता आली नाही. .भारतीय संघाने सलग चौथ्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी निघून गेल्याने श्रेयस अय्यर वन डे संघाचे नेतृत्व करतोय. त्यामुळे ऋतुराज गायकवाड, इशान किशन व कुलदीप यादव या तीन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला. न्यूझीलंडनेही त्यांच्या संघात सहा बदल केले आहेत. निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन अॅलन, क्रिस्टिन क्लार्क, मिचेल ब्रेसवेल व मॅट हेन्री, हे ते सहा बदल आहेत. खेळपट्टी कोरडी असल्यामुळे मालिकेत प्रथमच टीम इंडियाने फिरकीपटू कुलदीप यादवला संधी दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आकिब नबीने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात विल यंगचा ( ५ ) सोपा झेल रोहित शर्माने टाकला. पुढच्याच चेंडूवर पुन्हा एकदा यंगच्या बॅटला लागून चेंडू यष्टिरक्षक इशान किशनच्या दिशेने उडाला. इशानने डाईव्ह मारून झेल टिपण्याचा केलेला प्रयत्न मात्र अयशस्वी ठरला. भारताने सलग दोन चेंडूवर दोन झेल टाकल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. .न्यूझीलंड : टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), क्रिस्टियन क्लार्क, काईल जेमिसन, मॅट हेन्री, मॅथ्यू फिशर.भारत : रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.