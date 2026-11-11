India playing XI under Shreyas Iyer against New Zealand 4th ODI : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा वन डे सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यामुळे भारतीय संघाला मालिका विजयासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. पण, तिसऱ्या वन डेनंतर कर्णधार शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी वन डे संघातून रिलीज झाले. भारताला उर्वरित दोन वन डे सामन्यांत श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळावे लागणार आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे..शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज यांच्या जागी संघात तिलक वर्मा, यश ठाकूर व कुमार कुशाग्र हे दाखल झाले आहेत. शुभमन नसल्याने रोहित शर्मासोबत ( Rohit Sharma) सलामीला कोण खेळेल, याची आता उत्सुकता आहे. श्रेयस अय्यर प्रथमच भारताच्या वन डे संघाचे नेतृत्व करणार आहे. शुभमन व राहुल हे वन डे संघात उपलब्ध नसल्याने इशान किशन व ऋतुराज गायकवाड यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. हे दोघंही सलामीसाठी प्रबळ दावेदार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mumbai Indians Playing XI IPL 2027 : अर्शदीप सिंग- जसप्रीत बुमराह... दो भाई, दोनो तबाही; रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील MI ची तगडी प्लेइंग इलेव्हन बघाच... .पण, रोहितसोबत चौथ्या वन डे त इशान सलामीला खेळताना दिसेल आणि ऋतुराज मधल्या फळीत खेळेल. मात्र, इशान यष्टिरक्षकाची भूमिका बजावणार असल्याने त्याला कदाचित पाचव्या स्थानावरही खेळवले जाऊ शकते आणि या परिस्थितीत ऋतुराज सलामीला येऊ शकतो. अंशुलने पहिल्या दोन वन डे सामन्यात उल्लेखनीय गोलंदाजी केली आणि तो कसोटीच्या तयारीसाठी गेला आहे. त्यामुळे मोहम्मद सिराजचे ( Mohammed Siraj) वन डे संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. आकिब नबी त्याचे स्थान टिकवून राहिल..IND vs NZ 4th-5th ODI Team: श्रेयस अय्यरकडे वन डे संघाचे नेतृत्व; शुभमन गिल शेवटचे दोन सामने का नाही खेळणार?.कुलदीप यादवला आणखी काही काळ त्याच्या संधीची वाट पाहावी लागेल, तर तिलक वर्माला थेट वन डे संघात स्थान मिळणे अवघड आहे.India Likely XI For 4th ODI vs New Zealand: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.