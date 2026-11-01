IND vs NZ 5th T20I: चौथ्या सामन्यातील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी भारत सज्ज! शेवटच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये २ मोठे बदल, कोणाला मिळाली संधी?

IND VS NZ 5TH T20I PLAYING XI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील आज शेवटचा सामना खेळवला जात आहे. भारतीय संघाने सुरुवातीचे सलग तीन सामने जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली होती. मात्र, चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ८७ धावांनी पराभव केला. त्यामुळे भारतीय संघाचा सलग विजयाचा सिलसिला थांबला. आता शेवटचा सामना जिंकून मालिका ४-१ ने जिंकण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे..चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना मोठी धावसंख्या उभी केली होती. ग्लेन फिलिप्सने शतकी खेळी करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजांना लवकर बाद करत सामना आपल्या नावावर केला. त्यामुळे भारतीय संघाला आजच्या सामन्यात विजय मिळवायचा असेल तर फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..TEMBA BAVUMA: टेंबा बावुमाचा मोठा विक्रम! रोहित शर्माचा रेकॉर्ड मोडला; Pat Cummins ला सर्वाधिक टेस्टमध्ये हरवणारा ठरला पहिलाच कर्णधार.न्यूझीलंडने टॉस जिंकलापाचव्या आणि शेवटच्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितलं की, त्यांनाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. चौथ्या सामन्यातील पराभवानंतर भारतीय संघ या सामन्यात चांगली कामगिरी करण्याच्या तयारीत आहे..या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल करण्यात आले आहेत. वरुण चक्रवर्ती आणि भुवनेश्वर कुमार यांना संघात संधी मिळाली आहे. या दोघांच्या समावेशामुळे भारतीय गोलंदाजीला बळ मिळणार आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंडनेही आपल्या संघात एक बदल केला असून ब्लेअर टिकनरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिलं आहे..IND vs NZ 5th T20I: भारत-न्यूझीलंड पाचवा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्रीमध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.भारताची प्लेइंग इलेव्हन संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वरुण चक्रवर्ती.न्यूझीलंडची प्लेइंग इलेव्हन टिम सायफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेव्हन जेकब्स, मायकेल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नॅथन स्मिथ, अॅडम मिल्ने, जेकब डफी, ब्लेअर टिकनर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.