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IND vs NZ 5th T20I: चौथ्या सामन्यातील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी भारत सज्ज! शेवटच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये २ मोठे बदल, कोणाला मिळाली संधी?

IND VS NZ 5TH T20I PLAYING XI: भारत-न्यूझीलंड पाचव्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. चौथ्या सामन्यातील पराभवानंतर भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले असून वरुण चक्रवर्ती आणि भुवनेश्वर कुमारला संधी मिळाली आहे.
IND vs NZ 5th T20I

IND vs NZ 5th T20I

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS NZ 5TH T20I PLAYING XI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील आज शेवटचा सामना खेळवला जात आहे. भारतीय संघाने सुरुवातीचे सलग तीन सामने जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली होती.

मात्र, चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ८७ धावांनी पराभव केला. त्यामुळे भारतीय संघाचा सलग विजयाचा सिलसिला थांबला. आता शेवटचा सामना जिंकून मालिका ४-१ ने जिंकण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे.

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