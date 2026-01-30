Cricket

IND vs NZ 5th T20I: इशान किशन खेळणार, संजू सॅमसनचा पत्ता कट होणार? टीम इंडियाच्या बॅटींग कोचने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

India vs New Zealand final T20I team news: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड पाचव्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय संघाचे बॅटींग कोच सितांशु कोटक यांनी इशान किशनच्या खेळण्याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.
IND VS NZ 5TH T20I: ISHAN KISHAN LIKELY TO PLAY, SANJU SAMSON UNDER PRESSURE

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Ishan Kishan play 5th T20I vs New Zealand? भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला ट्वेंटी-२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना शनिवारी खेळवला जाणार आहे. संजू सॅमसन ( Sanju Samson) त्याच्या घरच्या मैदानावर पहिलीच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० लढत खेळणार आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावर अतिरिक्त दडपण असणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची होती, परंतु संजू चारही सामन्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे उद्याच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमधील त्याच्या स्थानाबाबत अजूनही शंका आहे. चौथ्या सामन्याला मुकलेल्या इशान किशन ( Ishan Kishan) पाचव्या लढतीत पुनरागमन करेल, असे संकेत बॅटींग कोच सितांशु कोटक यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी त्यांनी संजूबद्दलही महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

