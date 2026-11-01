IND vs NZ 5th T20I: भारत-न्यूझीलंड पाचवा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्रीमध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स

हॅमिल्टन : भारतीय संघ व्यवस्थापनाचा प्रस्थापित खेळाडूंवरील विश्वास कायम असला, तरी ऑकलंडमधील दारुण पराभवानंतर आज रविवारी येथे न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी-२० सामन्यासाठी राखीव खेळाडूंना संधी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. .भारताने मालिकेत ३-१ अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. मात्र, पाच सामन्यांच्या मालिकेतील सुरुवातीच्या लढतींमध्ये वर्चस्व गाजवल्यानंतर अखेरचा सामना जिंकून या टी-२० मालिकेची विजयी सांगता करण्यासाठी भारतीय संघाला लढा द्यावा लागणार आहे. या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी मायदेशी परतणार आहे. त्यामुळे त्याला खेळवले जाऊ शकते. .IND vs NZ, 5th T20I: शेवटचा सामन्यात होणार मोठे प्रयोग? वैभव सूर्यवंशी, कुलदीपला मिळणार Playing XI मध्ये संधी?.हा बदल करायचा झाल्यास संजू सॅमसनला संघाबाहेर राहावे लागेल. सॅमसनला या मालिकेत अपेक्षित कामगिरी करता आली नसली तरी संघ व्यवस्थापन त्याच्या पाठीशी ठाम आहे. त्याने चार सामन्यांत ६७, १४, १८ आणि ४ अशा धावा केल्या आहेत. कर्णधार असलेल्या श्रेयस अय्यरचीही कामगिरी समाधानकारक झालेली नाही. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने अलीकडील टी-२० मालिकांमध्ये वेस्ट इंडीज आणि न्यूझीलंडवर वर्चस्व गाजवले असले, तरी तो फलंदाज म्हणून अपयशी ठरलेला आहे..टी-२० क्रिकेटमधील पहिले शतक झळकावल्यानंतरच्या आठ डावांत अय्यरने अनुक्रमे ४०, १, १६, २२, ४२, ७, ५ आणि २२ धावा केल्या आहेत. हॅमिल्टनमधील सामन्यात मोठी खेळी करून या कामगिरीत बदल घडवण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. खरं तर श्रेयस अय्यरच्या अपयशाची भरपाई नमन धीर आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी गेल्या काही सामन्यांत अंतिम षटकांमध्ये केलेल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे झाली आहे. भुवनेश्वर कुमारच्या बहुचर्चित पुनरागमनानंतरही त्याच्याकडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. .त्यामुळे भारताची गोलंदाजी प्रामुख्याने अर्शदीप सिंगवर आणि काही प्रमाणात अक्षर पटेलवर अवलंबून राहिली आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वरला तीन सामन्यांत केवळ एकच विकेट मिळवता आली. या काळात त्याने ११.५८च्या इकॉनॉमी रेटने १३९ धावा दिल्या. या मालिकेत दहापेक्षा कमी इकॉनॉमी रेट राखणारा अर्शदीप हा एकमेव भारतीय गोलंदाज आहे..नितीश आणि नमन यांच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताची फलंदाजी खोलवर झालेली आहे, पण या दोघांना गोलंदाजीतील विश्वासार्ह पर्याय म्हणून अद्याप स्वतःला सिद्ध करता आलेले नाही. कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्ती यांच्यापैकी एकाला संधी द्यायची झाल्यास नमन धीरला विश्रांती द्यावी लागेल, म्हणजे एक अष्टपैलू कमी होऊ शकतो. भारताचे फिरकी गोलंदाजीचे प्रशिक्षक सैराज बहुतुले यांनी कुलदीप आणि वरुण हे दोघेही केव्हाही गोलंदाजीत सुधारणा आवश्यक उद्या अखेरच्या सामन्यास सामोरे जाताना भारताला गोलंदाजीतील त्रुटी दूर कराव्या लागणार आहेत..दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडला २०० धावांच्या आत रोखण्यात यश आले असले, तरी गोलंदाजीबाबतचे काही प्रश्न कायम आहेत. खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे सांगितले होते. मात्र, या मालिकेत त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तिलक वर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांचा पर्यायी गोलंदाज म्हणून वापर करण्याचाही भारत विचार करू शकतो..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.मात्र, या मालिकेतील धावांचा वेग आणि फलंदाजीचा पवित्रा पाहता हा पर्याय महागात पडू शकतो. आधुनिक क्रिकेटमध्ये कोणताही सामना केवळ औपचारिकता म्हणून खेळला जात नाही. न्यूझीलंडच्या बाबतीतही हेच लागू होते. अखेरच्या टी-२० सामन्यात विजय मिळवून आगामी पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्याचा न्यूझीलंडचा प्रयत्न असेल..सामना किती वाजता सुरू होईल?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड पाचवा ट्वेंटी-२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक दुपारी १२ वाजता होईल.कोणत्या वाहिनीवर थेट प्रसारित होईल?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा ट्वेंटी-२० सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सोनी लिव्हवर ऑनलाइन प्रसारित केला जाईल. डीडी स्पोर्ट्स (डीडी फ्री डिश) वर थेट पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.