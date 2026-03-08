IND vs NZ Final: फक्त ५ सामने अन् संजू सॅमसनने मोडला विराट कोहलीचा मोठा विक्रम; जगात असा पराक्रम करणारा पहिला फलंदाज...

Sanju Samson highest score in T20 World Cup final 89 : संजू सॅमसनने सलग तिसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य व फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो शाहिद आफ्रिदी व विराट कोहली याच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरला. पण, त्याने आज विराट कोहलीचा एक मोठा विक्रम मोडला. शिवाय फायनलमध्ये ८९ धावांची खेळी करून त्याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. .भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील सर्वोच्च धावसंख्या आज उभी केली. भारताने ५ बाद २५५ धावांचे तगडे लक्ष्य न्यूझीलंडसमोर उभे केले. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा व इशान किशन या तिघांनी वैयक्तिक अर्धशतकं झळकावून भारताला आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. जिमी निशॅमच्या एका षटकात तीन विकेट्स पडल्याने भारताच्या धावगतीला ब्रेक लागला होता, परंतु शिवम दुबेने २०व्या षटकात २४ धावा कुटून संघाला आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. संजू हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील सर्वोत्तम ८९ वैयक्तिक धावा करणारा फलंदाज ठरला..त्याने मार्लोन सॅम्युअल ( नाबाद ८५) आणि केन विलियम्सन ( ८५) यांनी अनुक्रमे २०१६ व २०२१ मध्ये केलेला विक्रम मोडला. भारतीय संघने आजच्या सामन्यात एकूण १८ षटकार खेचले. अभिषेक व संजू यांनी पहिल्या विकेटसाठी ४३ चेंडूंत ९८ धावा केल्या..IND vs NZ Final: संजू सॅमसनला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतकाची हुलकावणी! निश्वार्थ खेळीने जिंकली मनं... ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस.अभिषेकने २१ चेंडूंत ५२ धावा ( ६ चौकार व ३ षटकार) केल्या. त्यानंतर संजू व इशान यांनी ४८ चेंडूंत १०५ धावा जोडल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील ही दुसरी शतकी भागीदारी ठरली. २०१० मध्ये क्रेग किएस्वेटर व केव्हीन पीटरसन यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १११ धावा जोडल्या होत्या. इशानने २५ चेंडूंत ५४ धावांची खेळी केली, तर संजूने ४६ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह ८९ धावा कुटल्या..भारताने आज ५ बाद २५५ धावा केल्या आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली, तर स्पर्धा इतिहासातील तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी वर्ल्ड कप फायनलमध्ये भारताने २०२४ मध्ये आफ्रिकेविरुद्ध ७ बाद १७६ धावा केल्या होत्या. तो विक्रम आज मोडला गेला. भारताने ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक सातवेळा २५०+ धावा उभ्या केल्या आहेत. शिवम दुबेने ८ चेंडूंत नाबाद २६ धावा करून संघाला २५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताने शेवटच्या ५ षटकांत ५२ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. यापैकी २४ धावा या २०व्या षटकात आल्या. जिमी निशॅमने ३ विकेट्स घेतल्या..संजूने या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ५ सामन्यांत ३२१ धावा केल्या आणि वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक धावांचा भारतीय फलंदाजाचा विक्रम संजूने नावावर केला. विराटने २०१४ मध्ये ६ सामन्यांत ३१९ धावा केल्या होत्या. तो विक्रम आज मोडला गेला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.