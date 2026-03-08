Cricket

IND vs NZ Final: फक्त ५ सामने अन् संजू सॅमसनने मोडला विराट कोहलीचा मोठा विक्रम; जगात असा पराक्रम करणारा पहिला फलंदाज...

Sanju Samson breaks Virat Kohli record T20 World Cup edition: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात संजू सॅमसनने ऐतिहासिक कामगिरी करत विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला.
Sanju Samson highest individual score in T20 World Cup final history

Swadesh Ghanekar
Sanju Samson highest score in T20 World Cup final 89 : संजू सॅमसनने सलग तिसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य व फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो शाहिद आफ्रिदी व विराट कोहली याच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरला. पण, त्याने आज विराट कोहलीचा एक मोठा विक्रम मोडला. शिवाय फायनलमध्ये ८९ धावांची खेळी करून त्याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला.

