New Zealand vs India 1st Test Playing XI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेला गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली (Shubman Gill won toss) असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळपट्टीवर गवत असल्याने सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. .IND vs NZ 1st Test: पहाटे ३:३० चा अलार्म लावा... भारत-न्यूझीलंड सामना कुठे, कोणत्या चॅनेलवर पाहता येणार? तीन सत्रांची वेळ आली समोर....भारताने पहिल्या कसोटीसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ वेगवान गोलंदाजांना संधी दिली आहे. यामध्ये जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज यांचा समावेश आहे. मात्र, गुरनूर ब्रार आणि मोहम्मद सिराजला संघातून बाहेर ठेवले आहे. सिराजला (Mohammed Siraj) पहिल्या चार वनडे सामन्यातही खेळवले नव्हते. त्याला सातत्याने प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्याची चर्चा होत आहे. याशिवाय या सामन्यासाठी भारताने ध्रुव जुरेल आणि रिषभ पंत या दोन्ही यष्टीरक्षकांना खेळवले आहे.न्यूझीलंडसाठी अनेक खेळाडूंचे दुखापतीनंतर पुनरागमन होत आहे, यात डेवॉनकॉनवे आणि रचिन रवींद्रचा समावेश आहे. मात्र मिचेल सँटेनर दुखापतीमुळे या कसोटी मालिकेतून बाहेर झाल्याने त्यांना धक्का बसला आहे.प्लेइंग इलेव्हनभारत: केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णान्यूझीलंड: टॉम लॅथम (कर्णधार), डवॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, रचिन रवींद्र, डॅरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (यष्टीरक्षक), ग्लेन फिलिप्स, नॅथन स्मिथ, काईल जेमिसन, मॅट हेन्री, जेकब डफी.कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचाही भागही मालिका कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचाही भाग असल्याने अत्यंत महत्त्वाची आहे. मालिकेतील दोन्ही सामने जिंकले, तर कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याचे दूर गेलेले स्वप्न परत जवळ येणार आहे. म्हणून सर्व खेळाडू पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत, असे शुभमन गिल पहिल्या कसोटी सामन्याबद्दल बोलताना सांगत होता.या मालिकेसाठी भारतीय संघाचा बराच सराव झाला आहे. बरेच खेळाडू अगोदर न्यूझीलंडला आले होते आणि तीन चार दिवसांचे सामने खेळले आहेत. काही खेळाडूंनी ५-६ सखोल सराव सत्रे केली आहेत. गोलंदाज ताजेतवाने होऊन कसोटी सामन्यात उतरणार आहेत..बेसिन रिझर्व्हला कसोटी सामना खेळला जातो तेव्हा बऱ्याच वेळा तिसऱ्या चौथ्या डावात फलंदाजी करणे सोपे जाते. त्याचा विचार करता पहिल्या डावात आघाडी घेता आली, तर सर्वोत्तम. तसे जमले नाही, तर समोरच्या संघाला कमीतकमी आघाडी मिळवून देता यायला हवी. अर्थातच न्यूझीलंडला मायदेशात पराभूत करणे खूप मोठे आव्हान आहे, पण भारतीय संघ त्या आव्हानासाठी तयार झाला आहे, असाही विचार गिलने सामन्याच्या पूर्वसंध्येला बोलून दाखवला आहे..IND vs NZ: आता जिंकण्यावाचून पर्याय नाही! भारताचा न्यूझीलंडविरुद्ध पहिला कसोटी सामना उद्यापासून.कसोटी मालिका जिंकणं सोपं नाहीदरम्यान, न्यूझीलंडमध्ये भारताची कसोटीतील कामगिरी समाधानकारक आहे. भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघात आत्तापर्यंत ६५ कसोटी सामने खेळवण्यात आले आहेत, यातील २२ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १६ सामने न्यूझीलंडने जिंकले आहेत. २७ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. ६५ कसोटी सामन्यांपैकी २५ सामने न्यूझीलंडमध्ये खेळवले असून यातील फक्त ५ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १० सामने न्यूझीलंडने जिंकले आहेत. १० सामने अनिर्णित राहिले आहेत.मालिकेबद्दल बोलायचे झाल्यास आत्तापर्यंत भारताने न्यूझीलंडमध्ये केवळ दोनदाच मालिका जिंकली आहे. १९६८ साली भारताने पहिल्यांदा न्यूझीलंडमध्ये मालिका जिंकली होती, त्यानंतर २००९ साली भारताने मालिका जिकंली होती. भारताला न्यूझीलंडमध्ये ७ वेळा मालिकेत पराभव स्वीकारावा लागला आहे, तर दोनदा मालिका अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये भारतासाठी कसोटी मालिका जिंकणं सोपं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.