IND vs NZ, 3rd Test: भारतीय संघाला व्हाईटवॉश! न्यूझीलंडने वानखेडे स्टेडियमवरही फडकवला विजयी पताका, पंतचे अर्धशतक व्यर्थ

New Zealand Whitewash India at Home in Test Series: भारतीय संघावर मायदेशात व्हाईटवॉश स्वीकारण्याची पहिल्यांदाच नामुष्की ओढावली आहे. न्यूझीलंडने मुंबईमध्ये झालेल्या कसोटीतही विजय मिळवल मालिकेत निर्भेळ यश मिळवले. एजाज पटेल या सामन्यातील न्यूझीलंडचा विजयाचा हिरो ठरला.