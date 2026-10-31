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IND vs NZ ODI: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेआधी टीम इंडियाला मोठा धक्का! प्रसिद्ध कृष्णा OUT, कोणत्या खेळाडूला मिळाली संधी?

IND VS NZ ODI SERIES 2026: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी भारतीय संघात मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध कृष्णा दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला असून, आकिब नबीला पहिल्या तीन सामन्यांसाठीही संघात स्थान मिळाले आहे.
IND vs NZ ODI

IND vs NZ ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS NZ ODI SERIES 2026: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. हा दौरा मोठा असणार आहे, ज्यामध्ये ५ टी-२० सामने खेळवले जात आहेत. त्यापैकी ४ सामने खेळवले गेले आहेत आणि शेवटचा सामना बाकी आहे.

मात्र, त्यानंतर लगेचच भारतीय संघाची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. आणि त्याबाबत मोठी अपडेट आता समोर आली आहे. भारतीय संघात मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्याची माहिती बीसीसीआयने दिली आहे.

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