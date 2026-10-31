IND vs NZ ODI: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेआधी टीम इंडियाला मोठा धक्का! प्रसिद्ध कृष्णा OUT, कोणत्या खेळाडूला मिळाली संधी?

IND VS NZ ODI SERIES 2026: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. हा दौरा मोठा असणार आहे, ज्यामध्ये ५ टी-२० सामने खेळवले जात आहेत. त्यापैकी ४ सामने खेळवले गेले आहेत आणि शेवटचा सामना बाकी आहे. मात्र, त्यानंतर लगेचच भारतीय संघाची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. आणि त्याबाबत मोठी अपडेट आता समोर आली आहे. भारतीय संघात मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्याची माहिती बीसीसीआयने दिली आहे..भारतीय संघाच्या एकदिवसीय मालिकेला ४ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ४ तारखेला खेळवला जाणार आहे. त्यापूर्वी मोठी बातमी समोर आली आहे. वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.त्याच्या जागी आकिब नबीला भारतीय संघात जागा मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, आकिब नबीची निवड आधी मालिकेतील चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, आता तो पहिल्या तीन सामन्यांसाठीही भारतीय संघाचा भाग असणार आहे..बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, निवड समितीने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी आकिबचा संघात समावेश केला आहे. परंतु प्रसिद्ध कृष्णा बाहेर झाल्यानंतर आता त्याला पहिल्या तीन सामन्यांसाठीही संधी मिळाली आहे..का बाहेर झाला प्रसिद्ध कृष्णा?बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसिद्ध कृष्णा न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याची निवड फिटनेसच्या मंजुरीवर अवलंबून होती. मात्र, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या प्रसिद्धला सामन्यांसाठी पूर्णपणे तयार होण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे त्याला आवश्यक सराव आणि गोलंदाजीचा वर्कलोड पूर्ण करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. दरम्यान, नितीश कुमार रेड्डी न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील फक्त पहिला सामना खेळणार आहे. त्यानंतर तो कसोटी मालिकेच्या तयारीला सुरुवात करेल..Big Breaking : अर्शदीप सिंगची IND vs WI पाचव्या ट्वेंटी-२०तू माघार? भुवनेश्वर कुमारची एन्ट्री, टीम इंडियाची Playing XI जवळपास निश्चित .पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, इशान किशन (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (फक्त पहिल्या वनडे सामन्यासाठी) आणि आकिब नबी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.