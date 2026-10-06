IND VS NZ: गिलला विश्रांती, श्रेयसकडे कर्णधारपद? न्यूझीलंडविरुद्धच्या अखेरच्या २ वनडेंमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता; कारणही आलं समोर

नवी दिल्ली : न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी दौऱ्यासाठी तीन संघ (कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२०) लवकरच निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी कसोटी संघात वेगवान गोलंदाज आकाश दीपचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. ‘लोअर बॅक’चे स्नायू दुखावल्यामुळे आकाश दीप सात महिने क्रिकेटपासून दूर होता. .आता मात्र त्याने इराणी करंडक सामन्यात जोरदार पुनरागमन केले आहे. जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात त्याने दोन्ही डावांत मिळून ६८ धावांत सहा विकेट अशी कामगिरी केली. त्यासाठी त्याने २४ षटके गोलंदाजी केली. न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी आकाश दीपची निवड अपेक्षित असल्यामुळे त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करा, गरज नसताना अधिक गोलंदाजी देऊ नका, असा सल्ला निवड समितीने शेष भारत संघ व्यवस्थापनाला दिला होता. .IND vs WI: मॅचच्या काही तास आधी मोठं संकट! इकाना स्टेडियमजवळ गोमतीचं पाणी, अंडरपास जलमय; भारत-वेस्ट इंडिजच्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह?.यावरून आकाश दीपला न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी प्राधान्य मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. या इराणी करंडक सामन्यात आकाश दीपने ताशी १३८ ते १४० किलोमीटर वेगाने गोलंदाजी केली होती. अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे आणि त्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रज्ञान ओझा यांच्याकडे निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. चार सदस्यांची निवड समिती भारत अ संघाचीही निवड करणार आहे. हा भारत अ संघ न्यूझीलंड दौऱ्यात चार दिवसांचे तीन सामने खेळणार आहे..यादरम्यान, भारतीय संघ पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेच्या तयारीसाठी न्यूझीलंडमध्ये पाच वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. टी-२० सामन्यांचीही मालिका होणार आहे; मात्र त्यात फारसा बदल नसेल. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका संपल्यानंतर टी-२० संघाची घोषणा केली जाईल. एकदिवसीय मालिकेतील अखेरचा सामना (१५ नोव्हेंबर, तौरंगा) आणि पहिला कसोटी सामना (१९ नोव्हेंबर, वेलिंग्टन) यांच्यात केवळ तीन दिवसांचे अंतर आहे. त्यात एक दिवसाचा प्रवास वगळला, तर कसोटीच्या तयारीसाठी केवळ दोनच दिवस मिळणार आहेत..सात ते आठ खेळाडूंचा कसोटी आणि एकदिवसीय अशा दोन्ही संघांत समावेश आहे. त्यात कर्णधार शुभमन गिल, यशस्वी जयस्वाल (वनडेसाठी राखीव सलामीवीर), के. एल. राहुल, जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद सिराज आणि नितीशकुमार रेड्डी यांचा समावेश आहे. प्रसिध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार यांची निवड त्यांच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल..अखेरच्या एकदिवसीय सामन्यानंतर पहिल्या कसोटीसाठी तीन दिवसांचीच विश्रांती असल्यामुळे गिलसह काही खेळाडूंना अखेरच्या दोन एकदिवसीय सामन्यांतून विश्रांती दिली जाऊ शकते. त्यामुळे अखेरच्या दोन सामन्यांत श्रेयस अय्यर एकदिवसीय कर्णधार असू शकतो. कसोटी मालिकेसाठी संघ १६ ते १७ खेळाडूंचा असू शकतो. .IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.यात अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजाचा समावेश केला जाऊ शकतो. बुमरा, सिराज, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार आणि आकाश दीप यांची निवड निश्चित समजली, तर सहावा गोलंदाज म्हणून आकिब नबी किंवा मुकेश कुमारची वर्णी लागू शकते. ६० खेळाडूंचा व्हिसा? कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० या तिन्ही प्रकारांसह भारत अ संघाची मालिका, असा मोठा दौरा न्यूझीलंडचा असणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआय अव्वल ६० खेळाडूंसाठी व्हिसाची तयारी करणार असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.