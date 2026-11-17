India New Zealand Test series: भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ)यांच्यात लवकरच दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. मात्र, ही मालिका सुरू होण्याआधीच न्यूझीलंडच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू मिचेल सँटनर दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी न्यूझीलंडने दुसऱ्या खेळाडूची निवड केली आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना १९ नोव्हेंबरपासून वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना २४ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. तर मालिकेतील दुसरा सामना २७ नोव्हेंबरपासून ख्राइस्टचर्चमध्ये खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार दोन्ही सामने पहाटे ३.३० वाजता सुरू होतील..IPL 2027 Trade: चेन्नई सुपर किंग्सने हार्दिक पांड्याला 'ठेंगा' दाखवला; SRH चे दोन तगडे खेळाडू आपल्या संघात घेतले, त्याबदल्यात कोणाला दिले?.मात्र, पहिल्या सामन्याला सुरुवात होण्याआधीच १७ नोव्हेंबरला न्यूझीलंड क्रिकेटने एक मोठी घोषणा केली. संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू मिचेल सँटनर दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या दोन्ही कसोटी सामन्यांना मुकणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाचव्या एकदिवसीय सामन्यात फलंदाजी करताना सँटनरच्या उजव्या हाताला दुखापत झाली होती. त्यानंतर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीत त्याच्या उजव्या हाताला फ्रॅक्चर झाल्याचं समोर आलं. त्यामुळे त्याला कसोटी मालिकेतून बाहेर व्हावं लागलं आहे.न्यूझीलंड क्रिकेटने दिलेल्या माहितीनुसार, सँटनर मैदानावर कधी परतणार, याबाबत सध्या निश्चित सांगता येणार नाही. भारताविरुद्धच्या मालिकेनंतर न्यूझीलंडचा संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत सँटनर खेळू शकेल की नाही, याबाबतही पुढील वैद्यकीय तपासणीनंतर माहिती दिली जाणार आहे..सँटनरच्या जागी डीन फॉक्सक्रॉफ्टला संधीमिचेल सँटनर मालिकेतून बाहेर झाल्यानंतर न्यूझीलंडने त्याच्या जागी डीन फॉक्सक्रॉफ्टची निवड केली आहे. फॉक्सक्रॉफ्ट हा अष्टपैलू खेळाडू असून त्याने याच वर्षी मे महिन्यात आयर्लंडविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्याने आतापर्यंत न्यूझीलंडकडून केवळ एक कसोटी सामना खेळला आहे. त्यामुळे अनुभवी सँटनरच्या जागी त्याला संधी मिळणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे. सध्या भारतीय संघ WTC गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर न्यूझीलंडचा संघ पहिल्या क्रमांकावर आहे. .IND vs NZ: 'आम्ही माणसं आहोत, मशीन नाही!', न्यूझीलंड दौऱ्यातील अडचणींवर उघडपणे बोलला श्रेयस अय्यर.WTC फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी पहिल्या दोन संघांमध्ये राहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला या मालिकेत चांगली कामगिरी करून गुणतालिकेत आपलं स्थान सुधारण्याची संधी आहे. एकंदरीत, भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेआधी मिचेल सँटनर बाहेर पडणं हा न्यूझीलंडसाठी मोठा धक्का आहे. आता त्याच्या अनुपस्थितीत न्यूझीलंडचा संघ कशी कामगिरी करतो आणि भारतीय संघ या संधीचा फायदा घेतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.