Cricket

IND vs NZ: शेवटच्या वनडेत खेळणार नाही मॅट हेन्री, विराट कोहलीने जर्सी भेटही दिली; पण कारण काय?

Virat Kohli’s Special Gesture for Matt Henry : भारताविरुद्ध चौथ्या कसोटीत पहिल्याच षटकात विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांना बाद करणारा मॅट हेन्री पाचव्या सामन्यात खेळणार नाही. त्याला विराट कोहलीने सामन्यानंतर जर्सीही भेट दिली आहे.
Virat Kohli’s Special Gesture for Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Virat Kohli’s Special Gesture for Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे खेळवला गेला. या सामन्यात भारताला २४४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे न्यूझीलंडने मालिकेत २-१ असे पुनरागमन केले आहे. भारत अजूनही मालिकेत आघाडीवर आहे. न्यूझीलंडच्या विजयात मॅट हेन्रीचा (Matt Henry) मोठा वाटा होता. त्याने या सामन्यात ६ विकेट्स घेतल्या.

Virat Kohli’s Special Gesture for Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI
IND vs NZ: “आम्ही सहज जिंकू असं वाटलेलं, पण…”, भारताच्या २४४ धावांच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?
Loading content, please wait...
Cricket
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
New Zealand Cricket Team