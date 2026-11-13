IND vs NZ: शेवटच्या वनडेत खेळणार नाही मॅट हेन्री, विराट कोहलीने जर्सी भेटही दिली; पण कारण काय?

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे खेळवला गेला. या सामन्यात भारताला २४४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे न्यूझीलंडने मालिकेत २-१ असे पुनरागमन केले आहे. भारत अजूनही मालिकेत आघाडीवर आहे. न्यूझीलंडच्या विजयात मॅट हेन्रीचा (Matt Henry) मोठा वाटा होता. त्याने या सामन्यात ६ विकेट्स घेतल्या. .IND vs NZ: “आम्ही सहज जिंकू असं वाटलेलं, पण…”, भारताच्या २४४ धावांच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर ३३४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव २७ षटकांच्या आतच फक्त ८९ धावांवर संपला. त्यामुळे भारताला वनडेमधील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. मॅट हेन्रीने पहिल्याच डावात भारताच्या तीन प्रमुख फलंदाजांना एकही धाव न देता माघारी पाठवले. .त्याने रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांना शून्यावर बाद केले होते. त्यानंतर त्याने खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या ईशान किशनलाही २७ धावांवर बाद केले. शेवटी त्याने कुलदीप यादव आणि गुरनूर ब्रार यांना त्रिफळाचीत करत भारताचा डाव संपवला. हेन्रीने ९.४ षटकात २७ धावा खर्च करताना ६ विकेट्स घेतल्या.विशेष म्हणजे डेवॉन कॉनवेसोबत धडक झाल्याने हेन्री भारताविरुद्ध पहिल्या तीन वनडेत खेळला नव्हता, पण त्याने चौथ्या सामन्यात दणक्यात पुनरागमन केले..पाचव्या सामन्यात का खेळणार नाही हेन्री?मॅट हेन्रीने जरी पुनरागमन केले असले तरी तो पाचव्या वनडे सामन्यात खेळणार नाही. कारण तो १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेची तयारी करण्यासाठी जाणार आहे. या कसोटी मालिकेसाठी न्यूझीलंडचे सराव शिबिर होणार असून त्यात हेन्री सहभागी होणार आहे. त्यामुळे तो १५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पाचव्या वनडेसाठी उपलब्ध नसेल..IND vs NZ, 4th ODI: विराट, रोहित, श्रेयस यांना पहिल्याच ओव्हरमध्ये कसं आऊट केलं? मॅट हेन्री म्हणाला, 'हे खूप मजेदार होतं...'.विराटने दिली जर्सी भेटचौथ्या वनडेनंतर विराट कोहलीने मॅट हेन्रीला त्याची जर्सीही भेट दिली. सामन्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये विराट हेन्रीला भेटला, तेव्हा दोघांनी एकमेकांशी मस्करी करत चर्चा केली आणि विराटने त्याला त्याची जर्सी देत गळाभेट घेतली. दरम्यान, अशीही चर्चा आहे की विराट आणि रोहित यांचा हा अखेरचा न्यूझीलंड दौरा आहे. हे दोघेही सध्या केवळ वनडेमध्ये सक्रिय आहेत..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाचवा वनडे सामनाही माऊंट मौंगानुई येथे रविवारी (१५ नोव्हेंबर) खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.