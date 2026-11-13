IND vs NZ: “आम्ही सहज जिंकू असं वाटलेलं, पण…”, भारताच्या २४४ धावांच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?

New Zealand vs India 4th ODI: भारतीय क्रिकेट संघाला शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या वनडे सामन्यात लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. चौथ्या सामन्यात भारताला तब्बल २४४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. धावांच्या तुलनेत भारताचा हा वनडेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पराभव होता. त्यामुळे न्यूझीलंडने या मालिकेत पुनरागमन केले आहे. मात्र भारतीय संघ पहिल्या दोन सामन्यातील विजयामुळे २-१ अशा फरकाने मालिकेत आघाडीवर आहे. दरम्यान, भारताच्या पराभवाबाबत कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाराजी व्यक्त केली आहे. .IND vs NZ 4th ODI: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये Unplayable Deliveries असं काही नसतं, फलंदाजानं...; ८९ ऑल आऊटनंतर गौतम गंभीरकडून कानउघडणी.शुभमन गिल कसोटी मालिकेच्या तयारीला गेल्याने श्रेयस अय्यर या सामन्यात नेतृत्व करत होता. त्याच्यासाठी कर्णधार म्हणून पहिलाच वनडे सामना होता. मात्र त्याच्या कर्णधारपदाची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. श्रेयस शुक्रवारच्या सामन्यानंतर म्हणाला, 'आपण पाहिलं असेल, तर पहिल्या आणि दुसऱ्या डावादरम्यान खेळपट्टीचे रंग बरेच बदलले होते. पण श्रेय ज्यांना द्यायला हवे त्यांना दिले पाहिजे. हेन्रीने पहिल्या चेंडूपासून योग्य जागी गोलंदाजी केली. मला वाटतं त्याने खूप हुशारीने गोलंदाजी केली.'.श्रेयस शॉर्ट बॉलचा वापर आणि खेळपट्टीवर गोलंदाजीसाठी योग्य टप्पा याबाबत पुढे म्हणाला, 'पहिल्या डावात (गोलंदाजी करताना) आम्ही जवळपास सर्व प्रकारे प्रयत्न केले. कारण न्यूझीलंडचे फलंदाज ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत होते, त्यावरून आम्ही वेगवेगळ्या रणनीती वापरल्या. त्यानंतरही त्यांनी ३३० धावा केल्या, त्यामुळे फलंदाजीसाठी खेळपट्टी चांगली आहे, असं आम्हाला वाटलं होतं. अर्थात आमच्याकडून काही झेलही सुटले, पण खेळात असं होतं.''ड्रेसिंग रुममध्ये परतल्यानंतर आम्ही धावांचा पाठलाग करू असं वाटलं होतं. मात्र चेंडू ज्यापद्धतीने स्विंग होत होता आणि दोन्ही बाजूंना सीम होत होता. त्यामुळे फलंदाज म्हणून कसं खेळायच, हे ठरवणंही कठीण झालं होतं. जर बाद झालेले फलंदाज पाहिले, तर कोणीही निष्काळजीपणे विकेट गमावली नाही. गोलंदाजांनी चांगले चेंडू टाकून विकेट मिळवली.'.पाचव्या सामन्याच्या तयारीबद्दल श्रेयस म्हणाला, 'हा सामना विसरून पुढे जाणं महत्त्वाचं असेल. गोलंदाजी आणि फलंदाजी यामध्ये नेमकं काय चुकलं, याचं विश्लेषण आम्ही करू. पण त्याचवेळी आम्ही दोन सामनेही जिंकेल आहे, ही गोष्टीही मनात आहे. या विजयांमधून प्रेरणा घेत नव्या विचाराने आणि सकारात्मक मानसिकतेने पुढील सामन्यात उतरण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.'.IND vs NZ, 4th ODI: भारताचा लाजिरवाणा पराभव! विराट, रोहित, श्रेयस, ऋतुराज...सर्वच फेल, न्यूझीलंडने १०० धावाही करू दिल्या नाहीत.चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून विल यंगने १२५ धावांची खेळी केली होती. तसेच टीम सिफर्टने ५८ धावांची खेळी केली. त्यामुळे न्यूझीलंडने सर्वबाद ३३३ धावा केल्या होत्या. भारताकडून कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार आणि आकिब नबी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर ३३४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ २६.४ षटकातच ८९ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून फक्त ईशान किशन (२७), अक्षर पटेल (२१) आणि नमन धीर (२१) यांनीच दोनआकडी धावसंख्या गाठली. न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्रीने ६ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला.आता भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील पाचवा वनडे सामना १५ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.