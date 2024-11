क्रिकेट

IND vs NZ: जसप्रीत बुमराहला मुंबई कसोटीतून का बाहेर केलं? BCCI ने सांगितलं खरं कारण

Why Jasprit Bumrah unavailable for India vs New Zealand 3rd Test: भारत आणि न्यूझीलंड संघातील तिसरा सामना मुंबईत शुक्रवारी सुरू झाला आहे. या सामन्यासाठी जसप्रीत बुमराहल भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का स्थान दिलं नाही, यामागील कारण बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.