Cricket

IND vs PAK Final: वैभव-श्रेयस स्वस्तात परतले, पण अभिषेक-तिलकने डाव सावरला! शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस; भारताची गाडी २०० पार

ASIAN GAMES 2026 FINAL: IND vs PAK Final मध्ये भारताने प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ६ विकेट गमावत २११ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने २८ चेंडूत ६१ धावा केल्या, तर तिलक वर्माने नाबाद ५१ धावांची खेळी करत भारताला २०० पार पोहोचवलं. आता गोल्ड मेडलसाठी पाकिस्तानसमोर २१२ धावांचं लक्ष्य आहे.
IND vs PAK Final

IND vs PAK Final

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ASIAN GAMES 2026 FINAL: भारताने पाकिस्तानविरुद्धच्या फायनल सामन्यात २० षटकांत ६ विकेट गमावत २११ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता गोल्ड मेडल जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला २१२ धावा कराव्या लागणार आहेत. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्माने चांगली फलंदाजी केली.

भारताकडून डावाची सुरुवात वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी केली. वैभवने सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारायला सुरुवात केली. त्याने दोन षटकारही मारले. मात्र, १५ धावांवर तो बाद झाला.

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