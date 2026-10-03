IND vs PAK Final: वैभव-श्रेयस स्वस्तात परतले, पण अभिषेक-तिलकने डाव सावरला! शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस; भारताची गाडी २०० पार

ASIAN GAMES 2026 FINAL: भारताने पाकिस्तानविरुद्धच्या फायनल सामन्यात २० षटकांत ६ विकेट गमावत २११ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता गोल्ड मेडल जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला २१२ धावा कराव्या लागणार आहेत. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्माने चांगली फलंदाजी केली.भारताकडून डावाची सुरुवात वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी केली. वैभवने सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारायला सुरुवात केली. त्याने दोन षटकारही मारले. मात्र, १५ धावांवर तो बाद झाला..त्यानंतर अभिषेक शर्माने डाव सांभाळला. त्याने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांविरुद्ध चांगली फलंदाजी केली. अभिषेकने २८ चेंडूत ६१ धावा केल्या. त्याने ७ षटकार आणि ३ चौकार मारले. अभिषेक बाद झाल्यानंतर भारताला काही धक्के बसले. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि संजू सॅमसन यांना जास्त धावा करता आल्या नाहीत. त्यामुळे भारताच्या धावसंख्येला थोडा ब्रेक लागला..IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात OUT केलं अन् सैम अयूबने केला विचित्र जल्लोष! VIDEO व्हायरल; भारतीय चाहते संतापले? नेमकं काय केलं?.मात्र, शिवम दुबेने १५ चेंडूत २७ धावा करत भारताचा डाव पुन्हा पुढे नेला. त्यानंतर तिलक वर्माने शेवटच्या काही षटकांमध्ये चांगली फलंदाजी केली. तिलक वर्माने २१ चेंडूत नाबाद ५१ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीमुळे भारताला २०० धावांचा टप्पा पार करता आला. शेवटी भारताने २० षटकांत ६ विकेट गमावत २११ धावा केल्या..IND vs PAK Final: भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली! वैभव सूर्यवंशीसह ‘या’ खेळाडूंना Playing XI मध्ये संधी; पण पाकच्या कॅप्टनसोबत हात मिळवला का?.पाकिस्तानकडून अहमद दानियाल आणि अराफत मिन्हास यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. आता पाकिस्तानसमोर २१२ धावांचं लक्ष्य आहे. आता पाकिस्तानचा संघ फलंदाजीला येणार आहे. भारताकडून जसप्रीत बुमराह आणि रवि बिश्नोई यांच्यासह इतर गोलंदाजांवर पाकिस्तानला रोखण्याची जबाबदारी असेल. ही बातमी पब्लिश झाली तेव्हा पाकिस्तानच्या फलंदाजीला सुरुवात झाली होती. त्यांनी ३९ धावांवर ३ विकेट गमावल्या होत्या, ज्यात ७ षटकांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.