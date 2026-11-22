India A Playing XI, Full List of Players: रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात रायझिंग स्टार्स आशिया कप स्पर्धेत महत्त्वाचा सामना खेळवला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या नेपाळविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने मोठा विजय मिळवला होता. या सामन्यात भारतीय संघाचा अ कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, गोलंदाजांनीही सामन्यात चांगलाच कहर केला. .भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळला केवळ २६ धावांवर सर्वबाद करत मोठा विजय मिळवून दिला. बीसीसीआयने तिलक वर्मावर कर्णधार म्हणून दाखवलेला विश्वास त्याने मागील सामन्यात सार्थ ठरवला. आज खेळवल्या जात असलेल्या सामन्यात युवा वैभव सूर्यवंशीवरही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. नेपाळविरुद्धच्या सामन्यात त्याने चांगली सुरुवात केली होती, मात्र त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. तो २६ धावांवर बाद झाला. त्याचबरोबर स्फोटक सलामीवीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिषेक शर्माकडूनही आज चांगल्या खेळीची अपेक्षा असेल..IND A vs PAK A: पाकिस्तानला हरवताच भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट पक्कं होणार? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण.दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या बहुप्रतीक्षित सामन्याचा टॉस पार पडला आहे. पाकिस्तान अ संघाचा कर्णधार अब्दुल समद याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय अ संघ प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे..आजच्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. पाकिस्तानची फलंदाजी प्रथम पाहायला मिळणार असून, पुन्हा एकदा हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. नेपाळविरुद्ध या दोघांनी मिळून नऊ विकेट घेतल्या होत्या. त्यामुळे पाकिस्तानच्या फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल..टॉस गमावल्यानंतर तिलक वर्माने काय सांगितलं?टॉस गमावल्यानंतर बोलताना भारतीय कर्णधार तिलक वर्माने सांगितले की, भारतीय संघालाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. मात्र, आता प्रथम गोलंदाजी करताना पाकिस्तानला कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा संघाचा प्रयत्न असेल. तसेच नेपाळविरुद्धच्या मागील सामन्यात ३०६ धावांनी मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर भारतीय संघात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. टीम इंडिया त्याच विजयी प्लेइंग इलेव्हनसह या सामन्यात खेळत आहे..भारत अ संघाची प्लेइंग इलेव्हन : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कर्णधार), रिंकू सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्राज निगम, हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.