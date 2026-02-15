IND vs PAK : जय शाह यांचा 'Dhurandhar' प्लान! पाकड्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची सोडणार नाही संधी, सामन्यापूर्वीच होणार 'गेम'

T20 World Cup India Pakistan opening ceremony update : भारत-पाकिस्तान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामन्यापूर्वी वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कोलंबो येथील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज लढतीपूर्वी रंगारंग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि त्यात ‘धुरंधर’ चित्रपटातील रॅप गाण्याची प्रस्तुती होणार आहे. पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती आणि त्यातील गाण्यालाही विरोध झाला होता. त्यामुळे आता हेच गाणे सामन्यापूर्वी वाजवले जाणार असल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी IND vs PAK सामन्यापूर्वीच पाकड्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा आखलेला हा डाव असल्याची चर्चा सुरू आहे. .मुंबईत झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या धर्तीवर कोलंबोमध्येही भव्य कार्यक्रमाची तयारी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात ‘धुरंधर’ चित्रपटातील रॅपमुळे प्रसिद्ध झालेला कलाकार हनुमान काइंड आपली खास प्रस्तुती देणार आहे. त्यामुळे सामन्यापूर्वीच स्टेडियममध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे..पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून आधीच नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) सामन्यापूर्वी या गाण्याचा समावेश करण्यात आल्यास त्यावर पुन्हा प्रतिक्रिया उमटू शकतात. विशेष म्हणजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्यासह पीसीबी संबंधित वरिष्ठ व्यक्तींच्या उपस्थितीत हे सादरीकरण होणार असल्याने या कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..IND vs PAK :'हस्तांदोलन' न करणे हा भारताने सुरू केलेला मुर्खपणा! Sanjay Manjrekar यांची वादग्रस्त पोस्ट; काहींचा सपोर्ट, तर काही विरोधात; तुमचं काय मत?.पाकिस्तानच्या डगआऊटमध्ये घुसला साप शनिवारी आर प्रेमदासा स्टेडियममधील पाकिस्तान संघाचे डगआऊट (Pakistan Dugout) जिथे आहे. तिथे एक मोठा लांबलचक साप घुसला होता. त्यावेळी पाकिस्तानचा संघ सराव करत होता. त्यानंतर ग्राऊंड स्टाफ आणि काही सर्पमित्रांनी त्या सापाला धरले आणि त्याला स्टेडियममधून सुरक्षित बाहेर नेण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. दरम्यान, श्रीलंकेच असे क्रिकेटमैदानात साप येणे हे नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकदा श्रीलंकेच्या मैदानांवर क्रिकेट सामन्यांदरम्यानही साप आल्याचे दिसले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.