IND vs PAK Final : सूर्यकुमार यादवने मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिला नकार; पाकिस्तानी खेळाडूंची ड्रेसिंग रुममधून बाहेर येण्यास टाळाटाळ, फुल ड्रामा

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या फायनलमध्ये रोमहर्षक विजयासह जेतेपदाला गवसणी घातली. भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या वादाने ही स्पर्धा गाजली आणि चषक वितरण सोहळ्यातही वाद झाला...
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: हस्तांदोलन, ६-०, प्लेन क्रॅश, अर्शदीप सिंगचं उत्तर अन् नंतर आयसीसीची कारवाई... या सर्व प्रकरणामुळे भारत-पाकिस्तान सामने गाजले.. आशिया चषक २०२५ स्पर्धा ही या दोन संघांमुळे जिवंत वाटली आणि वादामुळे फायनलची उत्सुकताही वाढली. आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) अध्यक्षपद पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वीकडे होते आणि त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याचे भारतीयांनी आधीच ठऱवले होते. त्यामुळे जेतेपद जिंकल्यानंतर नेमके काय घडते, हे पाहण्यासाठी सारे उत्सुक होते...

