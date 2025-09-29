IND vs PAK Final : सूर्यकुमार यादवने मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिला नकार; पाकिस्तानी खेळाडूंची ड्रेसिंग रुममधून बाहेर येण्यास टाळाटाळ, फुल ड्रामा

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: हस्तांदोलन, ६-०, प्लेन क्रॅश, अर्शदीप सिंगचं उत्तर अन् नंतर आयसीसीची कारवाई... या सर्व प्रकरणामुळे भारत-पाकिस्तान सामने गाजले.. आशिया चषक २०२५ स्पर्धा ही या दोन संघांमुळे जिवंत वाटली आणि वादामुळे फायनलची उत्सुकताही वाढली. आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) अध्यक्षपद पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वीकडे होते आणि त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याचे भारतीयांनी आधीच ठऱवले होते. त्यामुळे जेतेपद जिंकल्यानंतर नेमके काय घडते, हे पाहण्यासाठी सारे उत्सुक होते....पहलगाम हल्ल्याच्या जखमा ताज्या असताना पाकिस्तानसोबत क्रिकेट काय काहीच नको, असा सुरुवातीला पवित्रा होता. पण, केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला आणि आशिया चषकात भारत शेजाऱ्यांविरुद्ध खेळण्यास तयार झाला. मात्र, यावेळी त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने पहिल्या सामन्यातील विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन नाही केले. पाकिस्तानी खेळाडू मैदानावर वाट पाहत होते आणि भारतीय खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले..IND vs PAK Final : भारताने पाकड्यांना ठेचले! २१ दिवसांत तिसऱ्यांदा वस्त्रहरण करून जिंकला आशिया चषक; शेजारी तोंड लपवताना दिसले.या प्रकरणानंतर पाकिस्तानी चवताळले आणि दुसऱ्या सामन्यात त्यांच्याकडून नापाक कृत्य झाले. साहिबजादा फरहानचं गनफायर सेलिब्रेशन अन् हॅरिस रौफच्या प्लेन कॅश हावभावांमुळे भारतीय चिडले. आयसीसीने याची गंभीर दखल घेताना रौफवर कारवाई केली. त्यानंतर उभय संघ जेव्हा फायनलमध्ये समोरासमोर आले, तेव्हा सूर्याने पाकिस्तानी कर्णधारासोबत ट्रॉफीसह फोटोशूट करण्यास नकार दिला..त्यात पाकिस्ताननेही भारतीय प्रेंझेटर रवी शास्त्री यांच्यासोबत टॉसच्या वेळी बोलणार नसल्याची भूमिका घेतील. त्यामुळे वकार यूनुसला पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगासोबत बोलण्यास उभे केले. त्यानंतर या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने हॅरिस रौफचा त्रिफळा उडवून केलेलं सेलिब्रेशन पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणारे होते. त्याने रौफचं विमान जमिनीवर क्रॅश केले. भारताने हा सामना ५ विकेट्स राखून जिंकला. कुलदीप यादवने ४ विकेट्स, तर तिलक वर्माने नाबाद ६९ धावांची खेळी करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. पाकिस्तानच्या १४६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ५ बाद १५० धावा केल्या. .IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.भारताने मागील चार आशिया चषक स्पर्धेपैकी चार जिंकल्या आहेत. भारताचे हे एकूण नववे आशिया चषक जेतेपद होते. यापैकी ७ जेतेपदं ही वन डे फॉरमॅटमध्ये, तर ३ ट्वेंटी-२०त... भारत हा सर्वाधिक आशिया चषक जिंकणारा संघ आहे. सामन्यानंतर बक्षीस वितरण सोहळा लांबणीवर पडला कार, मोहसिन नक्वी वाट पाहत आहे, भारतीय संघ वाट पाहत असताना, पाकिस्तानी खेळाडू त्यांच्या ड्रेसिंग रूममधून बाहेर आलेले नव्हते. बऱ्याच वेळानंतर सलमान आगा, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन व संघ व्यवस्थापक ड्रेसिंग रूममधून बाहेर आले. तेव्हा उपस्थित चाहत्यांकडून त्यांना बूईंग केले गेले. मोहसिन नक्वी फोनवर कोणासोबत तरी बोलताना दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.