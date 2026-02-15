IND vs PAK T20 WC: हा विजय भारतीयांसाठी! पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवचं 'मन' जिंकणारं विधान...

India vs Pakistan post match interview Marathi News : गतविजेत्या भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ मधील आपले स्थान पक्के केले. कोलंबो येथे रविवारी झालेल्या लढतीत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभूत करून भारताने आयसीसी स्पर्धेतील आपली दादागिरी पुन्हा दाखवली. भारताने मागील १० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही जय-परायजाच्या आकडेवारी भारत ८-१ असा निर्विवाद आघाडीवर आहे. पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ( Suryakumar Yadav) हा विजय भारतीयांना समर्पित केला. .या सामन्यापूर्वीच्या सर्व गोंधळ आणि अवास्तव नाट्यानंतर, खेळ एकतर्फी झाला आहे. फिरकीला अनुकूल असलेल्या परिस्थितीत झालेल्या या सामन्यात चुरश अपेक्षित होती. पाकिस्तानकडे त्यापैकी ५ फलंदाज होते आणि ते या सामन्यात आत्मविश्वासाने खेळत होते, परंतु भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांनी गुडघे टेकले. त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये तीन विकेट्स गमावल्या. जसप्रीत बुमराहने एकाच षटकात दोन बळी टिपले. भारतीय फिरकीपटूंविरुद्धही ते अपयशी ठरले आणि त्यांचा संपूर्ण संघ ११४ धावांत तंबूत परतला..IND vs PAK T20 WC: आधी झोडले, मग ट्रोल केले! पाकिस्तानची इभ्रत वेशीला टांगल्यानंतर इशान किशन काय म्हणाला वाचा... .तत्पूर्वी, इशान किशनच्या ७७ धावांच्या खेळीने भारताला ७ बाद १७५ धावांपर्यंत पोहोचवले. तिलक वर्मा ( २५), कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( ३२) व शिवम दुबे ( २७) यांच्या धावाही निर्णायक ठरल्या. त्यात रिंकूने ४ चेंडूंत नाबाद ११ धावा चोपल्या. गोलंदाजीत हार्दिक पांड्या, जसप्रीत, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव व तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला..Suryakumar Yadav dedicates victory to the nationसामन्यानंतर सूर्यकुमार यादव म्हणाला, हा विजय भारतीयांसाठी आहे. आम्ही ज्या ब्रँडचे क्रिकेट खेळत आलो आहोत, तोच इथे खेळला. इशान किशनने त्याच्या आक्रमक शैलीतच फलंदाजी केली. शून्या धावसंख्येवर १ विकेट गेल्यानंतर कोणीतरी जबाबदारी घेण्याची गरज होती आणि त्याने ते आश्चर्यकारकपणे केले. सामन्याच्या मधल्या टप्प्यात थोडी घसरण झाली, परंतु ट्वेंटी-२० क्रिकेटचे हे सौंदर्य आहे. तिलक, शिवम व रिंकू यांनी ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, ते कौतुकास्पद आहे..IND vs PAK T20 WC : इशान किशनचा रेकॉर्ड! पाकिस्तानविरुद्ध 'तोडफोड' फटकेबाजी, मोडला गौतम गंभीरचा १९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम.तो पुढे म्हणाला, आम्ही १७५ धावांवर पोहोचताच, आपण १५-२० धावांनी पुढे आहोत, याची आम्हाला जाणीव झाली. हार्दिकने नवीन चेंडूवर चांगला मारा केला. त्यानंतर बुमराहने तो जगातील सर्वोत्तम का आहे,हे दाखवून दिले. सर्वांचे योगदान पाहून खूप आनंद झाला. पुढील सामन्याबद्दल आम्ही उद्या विचार करू. मायदेशात परत गेल्यानंतर त्याबद्दल चर्चा करू. आज रात्री आम्ही एकत्र चांगला वेळ घालवू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.