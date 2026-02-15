IND vs PAK T20 WC: ८-१ ! कुठेही खेळा, पाकिस्तानचे वस्त्रहरण निश्चित! टीम इंडिया दणदणीत विजयासह Super 8s मध्ये; शेजाऱ्यांचा पुढचा मार्ग खडतर

T20 World Cup India Crush Pakistan, Confirm Super 8 Spot in Style Marathi Update : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयाची हॅटट्रिक साजरी करताना Super 8s मधील आपली जागा पक्की केली. इशान किशनच्या ( Ishan Kishan) दमदार फलंदाजीनंतर गोलंदाजांनी त्यांची ताकद दाखवली. भारताने रविवारी कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा पराभव केला. IND vs PAK लढतीवर बहिष्काराची भाषा करून नाटक करणाऱ्या पाकिस्तानला पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वीसमोर नमवून सूर्यकुमार यादवच्या संघाने त्यांची पार इभ्रत काढली. आता पाकिस्तानचा सुपर ८ चा मार्ग खडतर झाला आहे. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील पाकिस्तानविरुद्धची जय-पराजयाची आकडेवारी ८-१ अशी अधिक मजबूत केली. .इशान किशनच्या ( IND vs PAK ) आक्रमक फलंदाजीने भारतीय संघाला लय मिळवून दिली. त्याने ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह ७७ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव ( ३२) , तिलक वर्मा ( २५) आणि शिवम दुबे ( २७) यांचे योगदान निर्णायक ठरले. रिंकू सिंगने ४ चेंडूंत ११ धावा चोपल्या. इशान व तिलक यांनी ४६ चेंडूंत ८७ धावांची भागीदारी निर्णायक ठरली. भारताने ७ बाद १७५ धावा केल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही पाकिस्तानविरुद्धची सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. .IND vs PAK T20 WC : इशान किशनचा रेकॉर्ड! पाकिस्तानविरुद्ध 'तोडफोड' फटकेबाजी, मोडला गौतम गंभीरचा १९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम.पाकिस्तानने सहा फिरकीपटू वापरले आणि त्यात सैम आयुब ( ३-२५) याने कमाल केली. सलमान आघान ( २-०-१०-१), उस्मान तारीक ( १-२४) यांनी विकेट घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने पहिल्या दोन षटकांत ३ फलंदाज गमावले. हार्दिक पांड्याने पहिला धक्का दिल्यानंतर जसप्रीत बुमराहने दुसऱ्या षटकात दोन विकेट्स घेतल्या. भारताच्या तगड्या धावसंख्येचं पाकिस्तानने दडपण घेतलं होतं आणि त्यात अक्षर पटेलने आणखी एक धक्का दिला. हार्दिकने डावातील त्याची दुसरी विकेट घेत पाकिस्तानला ११४ धावांवर ऑल आऊट केले. ६१ धावांनी हा सामना भारताने जिंकला..बाबर आझमचा ( ४) त्याने त्रिफळा उडवला. उस्मान खान व शादाब खान यांनी पाचव्या ३५ चेंडूंत ३९ धावांची भागीदारी केली. ही पाचव्या विकेटपर्यंत पाकिस्तानची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. त्यानंतर तिलक वर्माने सप्राईज गोलंदाजी करताना शादाबला ( १४) बाद केले आणि कुलदीप यादने मोहम्मद नवाझला ( ४) माघारी पाठवून पाकिस्तानचा पराभव निश्चित केला. वरुण चक्रवर्थीने १६ व्या षटकात सलग दोन विकेट्स घेतल्या. वरुणची हॅटट्रिक हुकली. शेवटची विकेट मैदानावर असताना सूर्याने रिंकू सिंगला गोलंदाजीला आणले. अक्षर पटेलने ४ षटकांत २९ धावांत २ बळी टिपले. .PAKISTAN SUPER 8S QUALIFICATION SCENARIOअ गटात भारतीय संघ सलग तीन विजय मिळवून ६ गुणांसह सुपर ८मध्ये पोहोचला आहे. तालिकेत पाकिस्तान वगळल्यास एकही संघ सहा गुण कमवू शकत नसल्याने भारताचे सुपर ८ मधील स्थान पक्के झाले आहे. त्यामुळे नेदरलँड्सविरुद्धचा सामना त्यांच्यासाठी औपचारिक ठरला आहे. पण, नेदरलँड्सने बाजी मारली तर तेही ४ गुणांसह सुपर ८च्या शर्यतीत असतील. अमेरिकेने ४ पैकी २ सामने जिंकून ४ गुण कमावले आहे आणि त्यांचा पुढचा प्रवास हा नेट रन रेटवर अवलंबून आहे. भारताकडून पराभूत झाल्याने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांचा एक सामना शिल्लक आहे ( वि. नामिबिया) आणि तो त्यांना जिंकावाच लागेल. तो त्यांनी गमावल्यास नेट रन रेटच्या जोरावर अमेरिका पुढे जाऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.