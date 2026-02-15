IND vs PAK T20 WC: जसप्रीत बुमराहला नडला, त्या सैम आयुबचा करेक्ट कार्यक्रम केला! पाकिस्तानने १२ चेंडूंत गमावले ३ फलंदाज

India vs Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : पाकिस्तानच्या फिरकी रणनितीविरुद्ध भारताने त्यांच्या सर्वोत्तम गोलंदाजांना आणले. हार्दिक पांड्याने पहिल्याच षटकात पाकिस्तनला धक्का दिल्यानंतर जसप्रीत बुमराहने ( Jasprit Bumrah) दोन विकेट्स घेऊन करेक्ट कार्यक्रम केला. .इशान किशनच्या आक्रमक फटकेबाजीने टीम इंडियाचा पाया मजबूत केला. पण, अन्य फलंदाजांकडून तशी आक्रमक खेळी झाली नाही. इशानने ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह ७७ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने २९ चेंडूंत ३२, तिलक वर्माने २४ चेंडूंत २५ आणि शिवम दुबेने १७ चेंडूंत २७ धावा केल्या. रिंकू सिंगनेही ४ चेंडूंत ११ धावा चोपल्या. पाकिस्तान फिरकीचा मारा करायचा, याच रणनितीने मैदानावर उतरला. पॉवर प्लेमध्ये शाहीन शाह आफ्रिदीचे एकच षटक फेकून घेतले. त्यावरही इशानने १५ धावा चोपल्या..IND vs PAK T20 WC : इशान किशनचा रेकॉर्ड! पाकिस्तानविरुद्ध 'तोडफोड' फटकेबाजी, मोडला गौतम गंभीरचा १९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम.त्यानंतर शाहीनला थेट २०वे षटक दिले गेले आणि त्यातही १५ धावा कुटल्या गेल्या. शाहीनच्या दोन षटकांत भारताला ३१ धावा मिळाल्या आणि याच पाकिस्तानला महागात पडणार आहेत. पाकिस्तानने सहा फिरकीपटू वापरले आणि त्यात सैम आयुब ( ३-२५) याने कमाल केली. सलमान आघान ( २-०-१०-१), उस्मान तारीक ( १-२४) यांनी विकेट घेतल्या. शाहीनला शेवटच्या षटकात एक विकेट मिळाली. भारताने ७ बाद १७५ धावांचा डोंगर उभा केला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही पाकिस्तानविरुद्धची सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२२ मध्ये भारताने ६ बाद १६० धावा उभारल्या होत्या..हार्दिक पांड्याने पहिल्याच षटकात पाकिस्तानला धक्का दिला. साहिबजादा फरहान भोपळ्यावर रिंकूच्या हाती सोपा झेल देऊन परतला. जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवप सैम आयुब पुढे येऊन फटका मारायला गेला. चेंडू बॅटच्या एजला लागून थर्ड मॅनच्या खेळाडूच्या डोक्यावरून षटकार गेला. पण, बुमराहने भन्नाट यॉर्कर फेकून आयुबला ( ६) पायचीत केले. त्याच षटकात कर्णधार सलामन अली आघा ( ०) बाद केले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक १६ विकेट्सचा विक्रम हार्दिकच्या नावावर आहे, त्यानंतर जसप्रीत ( ११) याचा नंबर येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.