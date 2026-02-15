IND vs PAK T20 WC: आधी झोडले, मग ट्रोल केले! पाकिस्तानची इभ्रत वेशीला टांगल्यानंतर इशान किशन काय म्हणाला वाचा...

T20 World Cup Ishan Kishan post match interview vs Pakistan : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पाकिस्तानविरुद्धची विजयाची परंपरा कायम राखली. कोलंबोत १२ वर्षांनी उभय संघ समोरासमोर आले होते, परंतु निकाल तोच लागला. भारताच्या १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ११४ धावांत तंबूत परतला. पहिली विकेट घेणाऱ्या हार्दिक पांड्याने शेवटच्या फलंदाजाला माघारी पाठवले. ७७ धावांची खेळी करणाऱ्या इशान किशनला ( Ishan Kishan) प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार दिला गेला. पुरस्कार स्वीकारताना त्याने पाकिस्तानला ट्रोल केले. .इशान किशनने ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकार खेचून सामन्याचा निकाल सेट केला. अभिषेक शर्मा भोपळ्यावर माघारी परतल्यानंतर इशानने पाकिस्तानी गोलंदाजांची चांगली धुलाई केली. त्याने तिलक वर्माच्या ( २५) सोबतीने ८९ धावांची भागीदारी केली. कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( ३२) व शिवम दुबे ( २७) यांच्या धावाही निर्णायक ठरल्या. त्यात रिंकूने ४ चेंडूंत नाबाद ११ धावा चोपल्या आणि भारताने ७ बाद १७५ धावा केल्या. .IND vs PAK T20 WC: ८-१ ! कुठेही खेळा, पाकिस्तानचे वस्त्रहरण निश्चित! टीम इंडिया दणदणीत विजयासह Super 8s मध्ये; शेजाऱ्यांचा पुढचा मार्ग खडतर.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान सामन्यातील या सर्वोत्तम धावसंख्या ठरल्या. हेच दडपण घेऊन पाकिस्तानी फलंदाज मैदानावर उतरले आणि संपूर्ण संघ १८ षटकांत ११४ धावांत तंबूत परतला. हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराह यांनी पहिल्या दोन षटकांत तीन फलंदाज बाद करून पाकिस्तानला बॅकफूटवर फेकले. त्यानंतर फिरकीपटूंनी आपले काम केले. हार्दिक, जसप्रीत, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव व तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला..पाकिस्तानकडून उस्मान खानने सर्वाधिक ४४ धावा केल्या. त्यानंतर शाहीन आफ्रिदी ( २३) हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. शाहीन व उस्मान तारीक यांची १७ धावांची भागीदारी ही पाकिस्तानकडून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये दहाव्या विकेटसाठी झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. भारताने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलग दहाव्यांदा पराभूत केले..IND vs PAK T20 WC : इशान किशनचा रेकॉर्ड! पाकिस्तानविरुद्ध 'तोडफोड' फटकेबाजी, मोडला गौतम गंभीरचा १९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम.सामनावीर इशान किशन म्हणाला, खेळपट्टी इतकी सोपी नव्हती. कधीकधी, तुम्हाला फक्त तुमच्या ताकदीवर विश्वास ठेवावा लागतो आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. फक्त चेंडू पाहणे, माझ्या ताकदींवर टिकून राहणे आणि त्यांना शक्य तितके धावा करणे, हेच मी केलं. मी माझ्या ऑफ-साईड गेमवर खूप मेहनत केली, म्हणून मी त्यांना जिथे मला गोलंदाजी करायची आहे तिथे गोलंदाजी करायला लावू शकलो. मोठ्या मैदानावर, तुम्हाला मोठे अंतर मिळते. अंतर गाठण्याचा प्रयत्न करणे, दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे लक्षात ठेवून मी खेळ केला..तो पुढे म्हणाला, १६०-१७० धावा हा इथे पुरेशा आहेत, याची आम्हाला जाण होती. भारत-पाकिस्तान हा नेहमीच एक खास सामना असतो आणि तो केवळ आमच्यासाठीच नाही तर आमच्या देशासाठी देखील. त्यांच्याकडे खूप चांगले फिरकी गोलंदाज होते. पाकिस्तानविरुद्ध हा विजय मिळवल्याने आम्हाला पुढे जाताना आत्मविश्वास मिळेल. जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या यांनी जबरदस्त चांगली गोलंदाजी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.