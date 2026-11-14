IND vs PAK : वीरेंद्र सेहवागचा लेक भिडला... आर्यवीरने पाकिस्तानची झोप उडवली! ३३८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वादळी खेळी

Virender Sehwag's son Aaryavir Sehwag batting against Pakistan: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये आर्यवीर सेहवागने आपल्या फलंदाजीने लक्ष वेधून घेतले. भारताचा माजी स्फोटक सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा असलेल्या आर्यवीरने ३३८ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना दमदार सुरुवात केली. कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीसोबत त्याने पहिल्या विकेटसाठी ९५ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. या भागीदारीमुळे भारताच्या डावाला चांगला पाया मिळाला. .पाकिस्तानने आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीला आलेल्या पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला अन् भारतील गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. हयाम खान ( २१) आणि उस्मान खान यांच्या ६२ धावांच्या सलामीने पाकिस्तानला बळ दिले. त्यानंतर अब्दुल कादीर, कर्णधार फरहान युसाफ यांनी वादळ आणले. उस्मान व कादिर यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३५ धावांची भागीदारी केली. उस्मानने १११ चेंडूंत ११ चौकार व ३ षटकारांसह १०७ धावा कुटल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Who is Khilan Patel? वन डे वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील स्टारचा पहिलाच ट्वेंटी-२० सामना... ८ Six, ६ Fours अन् ८४ धावांची वादळी खेळी .कादिरने ५४ चेडूंत ३ चौकार व ८ षटराकांचा पाऊस पाडून ८०, तर युसाफने ६० चेंडूंत ६३ धावा केल्या. त्यात ४ चौकार व ३ षटकारांचा समावेश होता. पाकिस्तानने ९ बाद ३३७ धावांचा डोंगर उभा करून भारतावर दडपण आणले. ही या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. यापूर्वीच्या १९ वर्षांखालील आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने ३४७ धावा केल्या होत्या आणि भारताला १५६ धावांवर गुंडाळले होते..आर्यवीर सेहवाग आणि लक्ष्य रायचंदानी यांनी भारताला आश्वासक सुरुवात करून दिली. या दोघांचा फॉर्म भारताला फायलनपर्यंत घेऊन आला आणि आजही महत्त्वाच्या सामन्यात ही जोडी उभी राहिली. पाकिस्तानच्या गोलंदाजाने टाकलेला चेंडू आर्यवीरच्या हातावर आदळला, तरीही वेदनेसह तो मैदानावर उभा राहिला. त्याने ५१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. या स्पर्धेतील ही त्याची चौथी ५०+ धावांची खेळी ठरली. .डावाच्या १८व्या षटकात आर्यवीर बाद झाला... निकाब शफिकने पाकिस्तानला विकेट मिळवून दिली. आर्यवीरने ६१ चेंडूंत ९ चौकारांसह ५८ धावा केल्या आणि भारताला ९५ धावांवर पहिला धक्का बसला. लक्ष्य ३७ धावांवर खेळतोय. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने १९.४ षटकांत १ बाद १०६ धावा केल्या होत्या आणि विजयासाठी ३०.२ षटकांत २३१ धावा हव्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.