IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान लढतीवर अनिश्चिततेचं सावट! श्रीलंकेने जाहीर केले धक्कादायक अपडेट्स, सामना न झाल्यास...?

Colombo weather forecast February 15 cricket match: पाकिस्तानचं बहिष्कार नाटक संपलं अन् IND vs PAK लढतीचा मार्ग मोकळा झाला. १५ फेब्रुवारीला कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उभय संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. भारत-पाकिस्तान या दोघांनी अ गटात आपापले दोन सामने जिंकले आहेत आणि रविवारच्या लढतीतील विजेता सुपर ८ मधील आपली जागा पक्की करणार आहे. India vs Pakistan लढतीवरील सर्व सावट आता कुठे संपले असे वाटत असताना श्रीलंका सरकारने नव्या आव्हानाची चाहूल दिली. त्यामुळे हा सामना होईल की नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे..श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी १५ आणि १६ फेब्रुवारी रोजी हवामानाचे बुलेटिन जाहीर केले आहे आणि त्यानुसार कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील बहुप्रतिक्षित सामना पावसामुळे रद्द होण्याचा धोका आहे. बंगाल उपसागरात कमी दाबाचे पट्टे निर्माण झाले आहेत आणि परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. केंद्राच्या सल्ल्यानुसार, जनतेला हवमानाचा अंदाज आणि अपडेट्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अॅक्युवेदरच्या मते, सामन्याच्या दिवशी सुमारे ४ तास पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि वादळाचीही २६% शक्यता आहे..पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत भारतीय संघात दोन बदल होण्याची शक्यता आहे. अभिषेक शर्मा, जो आजारपणामुळे दुसऱ्या सामन्याला मुकला, तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतणार आहे. संजू सॅमसनला पुन्हा एकदा बाहेर बसावे लागेल. कुलदीप यादव किंवा वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते. कोलंबोची खेळपट्टी पाहिल्यास, ती फिरकीला पोषक आहे आणि अशावेळी टीम इंडिया आपली रणनिती बदलू शकते..What happens if IND vs PAK is washed out?भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल आणि भारत सुपर ८ मध्ये प्रवेश करेल. पाकिस्तानला स्थान निश्चित करण्यासाठी आणखी एक विजय मिळवावा लागेल. भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध ७-१ अशी आघाडी घेतली आहे आणि त्यामुळे रविवारच्या लढतीत भारताच फेव्हरिट आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली या संघाने ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवले आहे आणि मागील दोन वर्षांत अनेक मालिका सहज जिंकल्या आहेत..