IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video

Umpiring error debate in India vs South Africa 1st T20I match : भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर १०१ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या समन्यात जसप्रित बुमराहने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा ओलांडून इतिहास रचला. पण, जसप्रीतची ही शंभरावी विकेट्स वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे जसप्रीतला ही विकेट्स मिळाल्याचा दावा केला जातोय आणि त्यावरून वाद सुरू झाला आहे..दक्षिण आफ्रिकेच्या डावातील ११व्या षटकात हा प्रसंग घडला. १७६ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेची अवस्था आधीच ६ बाद ६८ अशी झाली होती आणि तेव्हा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रमुख गोलंदाज जसप्रीतला गोलंदाजीला आणले. त्या षटकात जसप्रीतने त्या षटकात डेवॉल्ड ब्रेव्हिसला माघारी पाठवले. कव्हरवर सूर्याने त्याचा झेल टिपला आणि भारतीयांनी जल्लोष साजरा केला..IND vs SA, T20I: बुमराहने ब्रेव्हिसला आऊट करत घडवला इतिहास; क्रिकेटच्या इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय.पण, बाद झाल्यानंतर ब्रेव्हिसने नुकतीच सीमारेषा ओलांडली होती आणि त्याच्या विकेट्सचा रिप्ले दाखवण्यात आला. रिप्लेमध्ये जसप्रीतच्या पाय हा क्रिजच्या रेषेच्या पुढे पडल्याचे स्पष्ट दिसत होते आणि त्यामुळे तो नो बॉल ठऱत होता. पण, तिसऱ्या अम्पायरने तो पाहिलाच नाही आणि नो बॉलवर ब्रेव्हिस बाद ठरला. ब्रेव्हिसने सीमारेषा ओलांडली असल्याने त्याला माघारीही बोलवणे शक्य नव्हते..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त भारताकडून १०० विकेट्स घेणारा जसप्रीत हा अर्शदीप सिंगनंतर ( १०६) दुसरा गोलंदाज ठरला. हार्दिक पांड्या ( ९९), युझवेंद्र चहल ( ९६) हेही या विक्रमाच्या नजीक आहेत.पण, क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये १०० विकेट्स घेणारा जसप्रीत हा पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. लसिथ मलिंगा, टीम साऊदी, शाकिब अल हसन आणि शाहिन आफ्रिदी यांनीही हा पराक्रम केला आहे..पहिल्या ट्वेंटी-२०त हार्दिक पांड्याने २८ चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ५९ धावांची नाबाद खेळी केली आणि संघाला ६ बाद १७५ धावांपर्यंत पोहोचवले. तिलक वर्मा ( २६) व अक्षर पटेल ( २३) यांनीही योगदान दिले. आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ १२.३ षटकांत ७४ धावांवर गडगडला. अर्शदीप, जसप्रीत, वरुण चक्रवर्थी व अक्षर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक व शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..