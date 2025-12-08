IND vs SA 1st T20I: शुभमन गिल IN, संजू सॅमसन OUT! अर्शदीप सिंगला नाही जागा, पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल Playing XI

Shubman Gill injury comeback update for South Africa T20 series: कसोटी मालिकेतील लाजीरवणाऱ्या पराभवानंतर टीम इंडियाने वन डे मालिका जिंकली. आता भारतीय संघाचे संपूर्ण लक्ष हे ट्वेंटी-२० मालिकेवर केंद्रित झाले आहे. पुढच्या वर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे आणि त्याची तयारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेपासून सुरू होणार आहे. कटक येथील बाराबाती स्टेडियमवर ९ डिसेंबरला पहिला सामना होणार आहे आणि त्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल हे पाहूया....कोलकाता कसोटीत मानेला दुखापत झाल्यामुळे शुभमन गिलला माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर त्याला दुसऱ्या कसोटीत व तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली होती. पण, भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार शुभमन जागतिक क्रमवारीतील अव्वल फलंदाज अभिषेक शर्मासोबत पहिल्या ट्वेंटी-२०त सलामीला येणार आहे..IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण.कर्णधार सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर खेळू शकतो, त्यानंतर तिलक वर्मा मैदानावर उतरेल. हार्दिक पांड्याही दुखापतीतून सारवून पुन्हा मैदानावर परतला आहे आणि त्याच्यासह शिवम दुबे व अक्षर पटेल हे तीन अष्टपैलू खेळाडू पहिल्या सामन्यात खेळताना दिसतील. वॉशिंग्टन सुंदरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..संजू सॅमसनला पुन्हा एकदा बाकावर बसलेले पाहायला मिळू शकते. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत त्याने सातत्याने धावा केल्या आहेत. पण, सलामीची जागा रिक्त नसल्याने संजूला बाहेर बसावे लागेल. जितेश शर्माने ऑस्ट्रेलियात यष्टिरक्षक-फलंदाजाची भूमिका पार पाडली होती आणि याही मालिकेत त्याच्यावरच जबाबदारी असेल..भारतीय संघ कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती या दोन फिरकीपटूंसह खेळण्याची शक्यता आहे. जलदगती गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराहवर जबाबदारी असेल. भारतासाठी ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणारा अर्शदीप सिंग, पुन्हा एकदा बाकावर बसेल.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.