IND vs SA 1st T20I: शुभमन गिल IN, संजू सॅमसन OUT! अर्शदीप सिंगला नाही जागा, पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल Playing XI

India predicted playing XI vs South Africa 1st T20I: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनबद्दल जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Shubman Gill injury comeback update for South Africa T20 series: कसोटी मालिकेतील लाजीरवणाऱ्या पराभवानंतर टीम इंडियाने वन डे मालिका जिंकली. आता भारतीय संघाचे संपूर्ण लक्ष हे ट्वेंटी-२० मालिकेवर केंद्रित झाले आहे. पुढच्या वर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे आणि त्याची तयारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेपासून सुरू होणार आहे. कटक येथील बाराबाती स्टेडियमवर ९ डिसेंबरला पहिला सामना होणार आहे आणि त्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल हे पाहूया...

