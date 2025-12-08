IND vs SA 1st T20I: संजू सॅमसनला ओपनर म्हणून का हटवलं? सूर्यकुमार यादव बोलू लागला गौतम गंभीरची भाषा; म्हणाला, शुभमन गिल...

IND vs SA 1st T20I Suryakumar Yadav statement on Shubman Gill selection : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळणार आहे. उद्यापासून सुरू होणारी India vs South Africa T20I मालिका ही वर्ल्ड कपच्या तयारीच्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत भारताकडे फक्त १० ट्वेंटी-२० सामने आहेत आणि त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आता प्रयोग न करण्याचा निर्धार सूर्यकुमारने बोलून दाखवला आहे. कटक येथे पहिला ट्वेंटी-२० सामना होणार आहे आणि त्यात शुभमन गिलकडे ( Shubman Gill) सलामीची जबाबदारी कायम असणार असल्याचे सूर्याने स्पष्ट केले. त्याचवेळी संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) मधल्या फळीत खेळावे लागेल हे स्पष्ट झाले.."२०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर पुढील वर्ल्ड कपची तयारी सुरू झाली होती," असे सूर्याने सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तो म्हणाला, "कोणत्याही मोठ्या स्पर्धेसाठी बरेच वर्ष आधी तयारी सुरू करावी लागते. आपण शाळेत परीक्षा देतो, तेव्हा शेवटच्या चार दिवसांत सर्व अभ्यास करतो, असे होत नाही. आपण त्यासाठी एक किंवा दोन वर्षे अभ्यास करतो. आमची तयारी सारखीच आहे.".IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण.भारतीय संघ व्यवस्थापन संघात फार बदल करण्याच्या बाजूने नसल्याचे सूर्याने स्पष्ट केले. आशिया चषक किंवा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळणाऱ्या खेळाडूंसह संघ पुढे जाईल असे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, आम्हाला कोणत्या प्रकारचं क्रिकेट खेळायचं आहे, हे माहित्येय. ही एकच गोष्ट आम्हाला करत राहायचे आहे. या प्रक्रियेत काही घडलं तरी आम्हाला संघात फार बदल करत राहायचे नाही. सर्वकाही नीट चालले आहे आणि आम्हाला त्यात सातत्य राखायचे आहे. आम्हाला काही बदल करायचे नाही..भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातील सर्वात मोठा चर्चेचा मुद्दा म्हणजे यष्टीरक्षकांमधील चुरस, ज्यामध्ये संजू आणि जितेश शर्मा संघात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सूर्या म्हणाला, " संजू ट्वेंटी-२० संघात वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करायचा. तो आला तेव्हाही त्याने सलामीची जबाबदारी पार पाडली. पण, सलामीवीरांव्यतिरिक्त प्रत्येकाने खूप लवचिक असायला हवे, असे मला वाटते. त्याने या क्रमांकावर खरोखरच चांगली कामगिरी केली. पण, शुभमन गिल त्याच्या आधी श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत खेळला होता आणि म्हणून, तो पुन्हा सलामीवीराची जागा घेण्यास पात्र होता. आम्ही संजूला संधी दिल्या. तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार होता. तो ३ ते ६ क्रमापर्यंत कुठेही फलंदाजी करत आहे.".IND vs SA 1st T20I: शुभमन गिल IN, संजू सॅमसन OUT! अर्शदीप सिंगला नाही जागा, पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल Playing XI .हार्दिक पंड्या आणि गिल हे दोघेही दुखापतीतून बरे झाल्यानंतर भारतीय संघाने त्यांचे स्वागत केले. "सध्या दोघेही तंदुरुस्त दिसत आहेत. हार्दिकच्या येण्याने संघ संतुलित होतो. त्याने आयसीसी आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या सर्व सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. मला वाटते की तो अनुभव खूप महत्त्वाचा असेल. त्याची उपस्थिती निश्चितच संघाला एक चांगला समतोल देईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.