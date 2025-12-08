Cricket

IND vs SA 1st T20I: संजू सॅमसनला ओपनर म्हणून का हटवलं? सूर्यकुमार यादव बोलू लागला गौतम गंभीरची भाषा; म्हणाला, शुभमन गिल...

Why Sanju Samson was removed as India’s T20I opener: पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संघाच्या कॉम्बिनेशनबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. T20 World Cup 2026 च्या तयारीला सुरुवात झाल्यामुळे संघ मोठे प्रयोग टाळणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Suryakumar Yadav explains the decision to pick Shubman Gill over Sanju Samson as opener

Suryakumar Yadav explains the decision to pick Shubman Gill over Sanju Samson as opener

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs SA 1st T20I Suryakumar Yadav statement on Shubman Gill selection : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळणार आहे. उद्यापासून सुरू होणारी India vs South Africa T20I मालिका ही वर्ल्ड कपच्या तयारीच्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत भारताकडे फक्त १० ट्वेंटी-२० सामने आहेत आणि त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आता प्रयोग न करण्याचा निर्धार सूर्यकुमारने बोलून दाखवला आहे. कटक येथे पहिला ट्वेंटी-२० सामना होणार आहे आणि त्यात शुभमन गिलकडे ( Shubman Gill) सलामीची जबाबदारी कायम असणार असल्याचे सूर्याने स्पष्ट केले. त्याचवेळी संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) मधल्या फळीत खेळावे लागेल हे स्पष्ट झाले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
Team India Squad
cricket news today
India vs South Africa
Shubman Gill
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com