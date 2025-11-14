IND vs SA, 1st Test: पहिल्याच दिवशी २०० च्या आत द. आफ्रिका ऑलआऊट; जसप्रीत बुमराहच्या ५ विकेट्स, तर सिराज, कुलदीपही चमकले

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्याच दिवशी प्रभावी कामगिरी केली. जसप्रीत बुमराहने ५ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनीची चांगली कामगिरी केली. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ १५९ धावांवर ऑलआऊट झाला..ईडन गार्डन्स, कोलकाता येथे शुक्रवारी (१४ नोव्हेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पहिल्या कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी भारतीय गोलंदाज चमकले आहेत. या सामन्यात पहिल्या दोन दिवस फलंदाजांना मदत मिळेल, असे अंदाज होते. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दक्षिण आफ्रिकेकडून सुरुवातही चांगली झाली होती, पण जसप्रीत बुमराहने भारताला पुनरागमन करून दिले. त्याला अन्य भारतीय गोलंदाजांचीही साथ मिळाली..IND vs SA, Test: बुमराह ऑन फायर! आधी रिकल्टनचा त्रिफळा उडवला अन् मग मार्करमला माघारी धाडलं; पंतनेचाही अफलातून कॅच; VIDEO.प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करम आणि रायन रिकल्टन यांनी डावाची सुरुवात केली होती. रिकल्टन सुरुवातीला आक्रमक खेळत होता, तर मार्करमने संयमी सुरुवात केली होती. नंतर मार्करमनेही त्याची गती बदलली. या दोघांनी भारतीय गोलंदाजांना फार यश मिळू न देता ५७ धावांची भागीदारी केली. पण त्यानंतर ११ व्या षटकात जसप्रीत बुमराहने रिकल्टनला त्रिफळाचीत केले. त्याने २२ चेंडूत २३ धावा केल्या. त्यानंतर १३ व्या षटकात मार्करमलाही बुमराहनेच अफलातून चेंडू टाकत रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे मार्करमला ४८ चेंडूत ३१ धावांवर बाद होऊन माघारी जावे लागले. तो या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडूही ठरला..सलामीवीर बाद झाल्यानंतर कर्णधार तेंबा बावुमाचा अडथळा कुलदीप यादवने दूर केला. बावुमा ३ धावांवरच बाद झाला. तरी नंतर विआन मुल्डर आणि टोनी डी झोर्झी यांनी डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण लंच ब्रेकनंतर लगेचच त्यांची जोडी कुलदीप यादवने तोडली. त्याने मुल्डरला २४ धावांवर बाद केले, तर ३३ व्या षटकात झोर्झीला जसप्रीत बुमराहने २४ धावांवर पायचीत पकडले. त्यामुळे १२० धावांवरच दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ बाद झाला होता. .IND vs SA 1st Test : १३ वर्षांपूर्वी धोनीने वापरलेल्या 'त्या' प्लॅनची गिल-गंभीरकडून पुनरावृत्ती! २०१२ नंतर पहिल्यांदाच घडलं 'असं'.त्यानंतर मात्र दक्षिण आफ्रिकन खेळाडू अत्यंत धीम्या गतीने खेळताना दिसले. कर्णधार शुभमन गिलनेही बुमराह, सिराज आणि कुलदीप यांचा अधिक वापर करताना मध्ये अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचेही त्यात मिश्रण ठेवले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाज अधिक संघर्ष करताना दिसले. ४५ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने दुहेरी धक्के दक्षिण आफ्रिकेला दिले. त्याने काईल वेरेयनला ३६ चेंडूत १६ धावांवर बाद केले, तर मार्को यान्सिनला शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर कॉर्बिन बॉशला २३ चेंडूत ३ धावांवर अक्षर पटेलने पायचीत केले. .अखेरच्या दोन्ही विकेट्स जसप्रीत बुमराहने घेतल्या. त्याने सिमॉन हार्मरला ५ धावांवर त्रिफळाचीत केले, तर केशव महाराजलाही त्याने शून्यावर पायचीच केले आणि दक्षिण आफ्रिकेचा डाव संपवला. यासोबत बुमराहने ५ विकेट्सही पूर्ण केल्या.दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पहिल्या डावात ५५ षटकात १५९ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने १४ षटकात २७ धावाच देत ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनीही प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.