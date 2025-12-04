IND vs SA 2nd ODI: भारतीय संघ ३५८ धावा करूनही कसा हरला? पाच खेळाडू जबाबदार...

India vs South Africa 2nd ODI Marathi Update : दक्षिण आफ्रिकेने रायपूर येथे ऐतिहासिक विजय मिळवला. भारताने विजयासाठी ठेवलेले ३५९ धावांचे लक्ष्य त्यांनी चार विकेट्स व ४ चेंडू राखून सहज पार केले. वन डे क्रिकेटमधील हा त्यांचा परदेशातील सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाड यांच्या शतकांना आफ्रिकेच्या एडन मार्करमने ११० धावा करून उत्तर दिले. त्याला तेंबा बावुमा, मॅथ्यू ब्रित्झकी, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस व कॉर्बिन बॉश यांची साथ मिळाली. आफ्रिकेने हा सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आहे. भारताच्या या पराभवाला पाच खेळाडूंचे अपयश कारणीभूतग ठरले. .यशस्वी जैस्वालयशस्वी जैस्वाल सलग दुसऱ्या वन डे सामन्यात अपयशी ठरला. त्याने दोन चौकार व १ षटकार खेचला खरा, परंतु त्याला पुन्हा मोठी खेळी करता आली नाही. २२ धावा करून तो माघारी परतला. त्यात त्याने क्षेत्ररक्षणातही चूक केली. एडन मार्करमचा सोपा झेल त्याने टाकला आणि त्यानंतर मार्करमने शतक झळकावून आफ्रिकेच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. हा सुटलेला झेल भारताला महागात पडला..Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .वॉशिंग्टन सुंदरमुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचा कल अष्टपैलू खेळाडूंकडे जास्त आहे आणि त्यामुळे वॉशिंग्टन सुंदरला फलंदाजीलाही वरच्या क्रमांकावर पाठवण्यात आले. काल तो सहाव्या क्रमांकावर आला आणि १ धावेवर रन आऊट होऊन माघारी परतला. गोलंदाजीतही त्याने काही खास कामगिरी केली नाही. ४ षटकांत एकही विकेट न घेता त्याने २८ धावा दिल्या. शिवाय त्याने टॉनी डी जॉर्जीचा झेल टाकला. .प्रसिद्ध कृष्णाजसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज यांच्या गैरहजेरीत भारताची जलदगती गोलंदाजी कमकुवत दिसतेय. प्रसिद्ध कृष्णाने ८.२ षटकांत ८५ धावा दिल्या. आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी प्रसिद्ध कृष्णाला टार्गेट करत मोठ्या धावा चोपल्या आणि भारताला दबावात ठेवले. डेथ ओव्हर्समध्येही त्याने दिशाहीन गोलंदाजी केली. .IND vs SA: अरे माग रे इच्छा...! रोहित शर्माच्या पापणीचा केस गालावर पडताच रिषभ पंतने काय केलं पाहा Video.कुलदीप यादवप्रमुख फिरकीपटू कुलदीप यादवने निराश केले. त्याने एक झेल सोडला. त्याने १० षटकांत ७८ धावा दिल्या आणि फक्त १ विकेट घेतली. त्याच्या गोलंदाजीवर एडन मार्करमचा झेल सुटला. पण, कुलदीपवरही आफ्रिकन फलंदाजांनी प्रहार केला आणि त्यामुळे धावगती कमी करण्यात भारताला अपयश आले. .रोहित शर्मायशस्वी प्रमाणे रोहित शर्मालाही चांगली सुरूवात करून देता आली नाही. तो फक्त १४ धावा काढून बाद झाला. फलंदाजीसाठी पोषक खेळपट्टीवर त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.