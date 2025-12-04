Cricket

IND vs SA 2nd ODI: 'तुझं डोकं लावू नकोस, मी सांगतोय तसं कर...' KL Rahul संतापला, प्रसिद्ध कृष्णाला धारेवर धरले, Video Viral

KL Rahul Scolds Prasidh Krishna: रायपूरमध्ये झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या वनडे सामन्यात एक अनपेक्षित नाट्यमय प्रसंग घडला. कर्णधार केएल राहुल आणि गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यातील संभाषण स्टंप माईकमध्ये रेकॉर्ड झाले आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
KL Rahul seen scolding Prasidh Krishna during the 2nd ODI in Raipur

KL Rahul seen scolding Prasidh Krishna during the 2nd ODI in Raipur

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

KL Rahul-Prasidh Krishna viral stump mic conversation: भारतीय संघाला रायपूर येथे दुसऱ्या वन डे सामन्यात धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या वन डेत ३५९ धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. दवामुळे भारतीय गोलंदाजांना गोलंदाजी करताना त्रास होणार हे निश्चित होते, त्यामुळेच टॉस जिंकून तेंबा बावुमाने लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजी दिशाहीन दिसली आणि ती पाहून कर्णधार लोकेश राहुलचा पारा चढला. विशेषतः त्याने प्रसिद्ध कृष्णाला चांगले धारेवर धरले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
prasidh krishna
Cricket Viral Video
cricket news today
India vs South Africa
KL Rahul

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com