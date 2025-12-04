IND vs SA 2nd ODI: 'तुझं डोकं लावू नकोस, मी सांगतोय तसं कर...' KL Rahul संतापला, प्रसिद्ध कृष्णाला धारेवर धरले, Video Viral

KL Rahul-Prasidh Krishna viral stump mic conversation: भारतीय संघाला रायपूर येथे दुसऱ्या वन डे सामन्यात धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या वन डेत ३५९ धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. दवामुळे भारतीय गोलंदाजांना गोलंदाजी करताना त्रास होणार हे निश्चित होते, त्यामुळेच टॉस जिंकून तेंबा बावुमाने लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजी दिशाहीन दिसली आणि ती पाहून कर्णधार लोकेश राहुलचा पारा चढला. विशेषतः त्याने प्रसिद्ध कृष्णाला चांगले धारेवर धरले. .विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाड यांच्या शतकाच्या जोरावर भारताने ३५८ धावा उभ्या केल्या. त्याला एडन मार्करमने शतकाने उत्तर दिले आणि आफ्रिकेने ४ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. या सामन्यात प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स जरी घेतल्या असल्या तरी ८.२ षटकांत त्याने सर्वाधिक ८५ धावा दिल्या. त्यामुळे लोकेशचा त्याच्यावर चांगलाच पारा चढला होता. लोकेश त्याला झापतानाचे संभाषण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. .IND vs SA 2nd ODI: भारतीय संघ ३५८ धावा करूनही कसा हरला? पाच खेळाडू जबाबदार... .कॅमेरात कैद झालेल्या या घटनेचा व्हिडीओ स्टार स्पोर्ट्सने पोस्ट केला आहे. यात लोकेश राहुल गोलंदाजाला 'तुझं डोकं वापरू' नकोस असे खडसावतोय. प्रसिद्ध जेव्हा आफ्रिकन फलंदाज टॉनी डी जॉर्जीला गोलंदाजी करत होता, तेव्हा हा प्रसंग घडला आहे. लोकेश केव्हाच मैदानावर संतापत नाही, परंतु काल त्याचा संयम सुटला आणि त्याने प्रसिद्धला फैलावर घेतले. .प्रसिद्धने लोकेशला विचारले की, Taalege haakla ( याला मी डोक्यावर बाऊन्सर मारू का?) यावर लोकेशने उत्तर दिले. तो म्हणाला, त्याची काही गरज नाही. प्रसिद्ध, मी तुला आत्ताच म्हणालो असं करू नकोस आणि तू तेच करतोस... तुझं डोकं वापरू नकोस.. मी सांगतोय ते कर... .सामन्यानंतर लोकेश राहुल म्हणाला, "दुसऱ्या डावात दव पडल्याने आणि गोलंदाजी करणे किती कठीण आहे हे पाहता, हा पराभव खरोखर पचवणे कठीण नाही. गेल्या सामन्यात गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, असे मला वाटले. आज पंचांनी चेंडू बदलण्यात चांगले काम केले.'' .Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.