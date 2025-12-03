IND vs SA 2nd ODI : ४१ धावा अन् रोहित शर्मा 'मोठ्या' खेळाडूंच्या पंक्तीत जाऊन बसेल, जबरदस्त विक्रम नोंदवण्याची संधी

Rohit Sharma Eyes Massive Milestone in 2nd ODI vs South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज रायपूर येथे दुसरा वन डे सामना होणार आहे. भारताने पहिली मॅच जिंकून तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी पहिला सामना गाजवला. रोहितने अर्धशतकी खेळी करून विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. आता त्याला आणखी एक विक्रम खुणावतोय. रोहितने आज ४१ धावा केल्यास तो मोठ्या खेळाडूंच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. .भारताचा माजी कर्णधार रोहितच्या नावावर ५० आंतरराष्ट्रीय शतकं व ११० अर्धशतकं आहेत. त्याने कसोटीत ४३०१ धावा, ट्वेंटी-२०त ४२३१ धावा आणि वन डे सामन्यात ११४२७ धावा केल्या आहेत. यावरून त्याचे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील वर्चस्व दिसून येते. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याच्याकडून वन डे संघाचे नेतृत्व काढून घेतले गेले..ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही....रोहितने २०२४ हे वर्ष गाजवले. त्याने १२ वन डे सामन्यांत ५१ च्या सरासरीने ५६१ धावा केल्या. त्यात दोन शतकं व तीन अर्धशतकं झळकावली. नाबाद १२१ धावा या त्याच्या सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा ठरल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरही तो तीन सामन्यांत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. IND vs SA आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत त्याने ५१ चेंडूंत ५७ धावा केल्या..या खेळीत त्याने शाहिद आफ्रिदीचा वन डे तील सर्वाधिक ३५१ षटकारांचा विक्रम मोडला. रोहितच्या नावावर आता ३५२ षटकार आहेत. आफ्रिदीने या विक्रमासाठी ३६९ डाव खेळले, तर रोहितने २६९ डावांत हा विश्वविक्रम नावावर केला. आता त्याला आणखी एक विक्रम खुणावतोय..IND vs SA 2nd ODI : भारताच्या Playing XI मध्ये बदल होणार, वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी तगडा ऑलराऊंडर दिसणार किंवा....रोहितला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी ४१ धावा हव्या आहेत. त्याने आज ४१ धावा केल्यास, असा पराक्रम करणारा चौथा भारतीय फलंदाज ठरेल. सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली व राहुल द्रविड हे या पंक्तीत आहेत. सचिन सर्वाधिक ३४,३५७ आंतरराष्ट्रीय धावांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यानंतर विराट ( २७,८०८) व द्रविड ( २४,०६४) यांचा क्रमांक येतो. रोहितने ५०३ सामन्यांत ४२.४६ च्या सरासरीने १९,९५९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.