IND vs SA 2nd ODI : ४१ धावा अन् रोहित शर्मा 'मोठ्या' खेळाडूंच्या पंक्तीत जाऊन बसेल, जबरदस्त विक्रम नोंदवण्याची संधी

Rohit Sharma on Verge of History: दुसऱ्या वन डेत रोहित शर्मा एका मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारा तो चौथा भारतीय फलंदाज ठरू शकतो आणि त्यासाठी रोहितला केवळ ४१ धावांची आवश्यकता आहे.
Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma Eyes Massive Milestone in 2nd ODI vs South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज रायपूर येथे दुसरा वन डे सामना होणार आहे. भारताने पहिली मॅच जिंकून तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी पहिला सामना गाजवला. रोहितने अर्धशतकी खेळी करून विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. आता त्याला आणखी एक विक्रम खुणावतोय. रोहितने आज ४१ धावा केल्यास तो मोठ्या खेळाडूंच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.

India vs South Africa

