IND vs SA 2nd T20I: भारतीय गोलंदाजांचे वस्त्रहरण करणाऱ्या Quinton De Kock ने रचला इतिहास; नोंदवला जगात भारी विक्रम...

Record-breaking milestones by Quinton de Kock against India: दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतावर ५१ धावांनी विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. क्विंटन डी कॉकच्या आक्रमक ९० धावांच्या खेळीने आफ्रिकेला ४ बाद २१३ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताचे सर्व प्रमुख गोलंदाज महागडे ठरले. प्रत्युत्तरात भारताचा संपूर्ण संघ १९.१ षटकांत १६२ धावांत तंबूत परतला. क्विंटनने ४६ चेडूंत ५ चौकार व ७ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. या खेळीसह त्याने भारताविरुद्ध मोठा पराक्रम केला..भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२०च्या १३ डावांतील क्विंटनचे हे पाचवे अर्धशतक ठरले आणि भारताविरुद्ध T20I मध्ये सर्वाधिक पाच 50+ धावांच्या निकोलस पूरनच्या विक्रमाशी त्याने बरोबरी केली. पण, क्विंटन सर्वात कमी डावांत असा पराक्रम करणारा फलंदाज ठरला. पूरनने २० डावांत पाच 50+ धावांच्या खेळी केल्या होत्या. क्विंटनने भारताविरुद्ध ४४ च्या सरासरीने ट्वेंटी-२०त ४४१ धावा केल्या आहेत..WTC27 Point Table: भारताला मोठा धक्का! फायनलचा मार्ग अवघड, न्यूझीलंडने विंडीजला नमवून चक्र फिरवले; पाकिस्तानी गरगरले....आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतल्यानंतरचे क्विंटनचे हे पहिलेच अर्धशतक ठरले आणि आयपीएल लिलावापूर्वी त्याचा हा फॉर्म फ्रँचायझीला आर्कर्षित करणारा नक्की ठरेल. जॉस बटलरनेही भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२०त पाचवेळा 50+ धावा केल्या आहेत, पण त्याने २४ डाव खेळले आहेत. .दरम्यान, ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये क्विंटन तिसऱ्या स्थानी आला आहे. डेव्हिड मिलरने २०२२ मध्ये गुवाहाटी येथे नाबाद १०६ धावांची खेळी केली होती. त्याच वर्षी इंदूर येथे रिली रोसोवूने १०० धावा कुटल्या होत्या. .IND vs SA: तब्बल ७ वाईड अन् १३ चेंडूंची एक ओव्हर! अर्शदीपवर प्रचंड भडकला गौतम गंभीर; Video Viral.कालच्या सामन्यात क्विंटनसह कर्णधार एडन मार्करम ( २९) व डोनोव्हन फरेरा (१६ चेंडूंत ३० धावा) आणि डेव्हिड मिलर ( २०) यांची आक्रमक फटकेबाजी केली. अर्शदीप सिंगने ४ षटकांत ५४, जसप्रीत बुमराहने ४ षटकांत ४५ धावा दिल्या. वरुण चक्रवर्थी ( २-२९) व अक्षर पटेल ( १-२७) यांना विकेट मिळाल्या. फलंदाजीत भारताकडून तिलक वर्माने ६२ धावांची खेळी केली.