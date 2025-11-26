Gautam Gambhir reacts after India’s record defeat in the 2nd Test vs South Africa: भारतीय संघाला कसोटी क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटी कसोटीत ४०८ धावांनी विजय मिळवून मालिका २-० अशी खिशात घातली. भारताचा मागील वर्षभरातील घरच्या मैदानावरील कसोटीतील दुसरा व्हाईटवॉश आहे. या पराभवानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. ही कसोटी मालिका सुरू व्हायला तीन दिवस होते, तेव्हा आम्ही ऑस्ट्रेलियात होतो, असे तो म्हणाला..आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील ४८९ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात भारताला २०१ धावा करता आल्या होत्या. त्यात आफ्रिकेने दुसरा डाव ५ बाद २६० धावांवर घोषित करून ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा दुसरा डाव १४० धावांवर गडगडला. गौतम गंभीर म्हणाला, या पराभवाला माझ्यासह सर्वच जण जबाबदार आहे. कुणा एका विभागावर टिका करणे योग्य होणार आहे. संघ संक्रमणातून जातोय आणि युवा खेळाडू शिकत आहेत. त्यांना वेळ देण्याची गरज आहे. आम्हाला कसोटी क्रिकेटमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या व मानसिकरित्या आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे..IND vs SA 2nd Test Live: भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव; Rishabh Pant म्हणतो, थोडसा निराश आहे, पण....तो पुढे म्हणाला, मी महत्त्वाचा नाही, भारतीय क्रिकेट महत्त्वाचे आहे. हा तोच संघ आहे, ज्याने इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवली. चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया चषक जिंकला. मालिका सुरू होण्याच्या तीन दिवसआधी आम्ही ऑस्ट्रेलियात होतो. .न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेशी या मालिकेची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत अनुभवी फलंदाज होते आणि या मालिकेत युवा खेळाडू आहेत. ते शिकत आहेत. कसोटी क्रिकेट एवढं सोपं नाही. हे युवा खेळाडू शिकत आहेत आणि हे संक्रमण आहे. माझ्यासाठी युवा खेळाडू शिकतायेत, हे महत्त्वाचे आहे, असेही गंभीरने स्पष्ट केले. .WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले.मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कायम राहण्यास पात्र आहेस का, यावर गंभीर म्हणाला, हे आता बीसीसीआयला ठरवू द्या, परंतु मी तोच व्यक्ती आहे, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने इंग्लंडमध्ये यश मिळवले आहे. आशिया चषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.