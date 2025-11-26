IND vs SA 2nd Test Live: भारतीय संघाचे पुन्हा 'वस्त्रहरण'! दक्षिण आफ्रिकेने २५ वर्षानंतर जिंकली कसोटी मालिका, ४०८ धावांनी जिंकले

India vs South Africa 2nd Test Live in Marathi : भारतीय संघाला पुन्हा एकदा घरच्या प्रेक्षकांसमोर लाजीरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी पाकिस्तानात खेळून पूर्ण तयारीनिशी आलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या कसोटीतही भारताला पराभूत केले. आफ्रिकेने ही मालिका २-० अशी जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत मोठा उलटफेर केला, तर भारताला मोठा धक्का बसला. गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणाऱ्या भारताचा हा घऱच्या मैदनावरील कसोटी मालिकेतील दुसरी खराब कामगिरी ठरली. यापूर्वी न्यूझीलंडने त्यांना ३-० असे लोळवले होते..दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील ४८९ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताला २०१ धावाच करता आल्या. भारताचे फलंदाज नांगी टाकत असताना आफ्रिकेचा फिरकीपटू सेनुरन मुथूसामीने पहिल्या डावात १०९ धावा केल्या, तर गोलंदाज मार्को यान्सन ( ९३) व कायल वेरेने ( ४५) यांनीही दमदार फलंदाजी करून दाखवली. यान्सनने ६ विकेट्स घेताना भारताला २०१ धावांवर गुंडाळले. सिमॉन हार्मरनेही ३ बळी टिपले..Ind vs SA 2nd Test : आता हेच राहीलं होतं...! दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाने भारतीय संघाची लायकीच काढली, गौतम गंभीर कुठं गेले?.आफ्रिकेने दुसरा डाव ५ बाद २६० धावांवर घोषित करताना भारतासमोर विजयासाठी ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. त्रिस्तान स्तब्सचे ( ९४) शतक थोडक्यात हुकले, तर टॉनी डी झॉर्झी ४९ धावांवर बाद झाला. रवींद्र जडेजाने चार विकेट्स घेतल्या..Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा... .दुसऱ्या डावात भारताकडून चांगला प्रतिकार पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, यशस्वी जैस्वाल ( १३) व लोकेश राहुल ( ६) हे स्वस्तात माघारी परतले. हार्मरने रचलेल्या सापळ्यात भारतीय फलंदाज अडकत गेले आणि निम्मा संघ ५८ धावांवर तंबूत परतला. साई सुदर्शनने १३९ चेंडू खेळताना १४ धावा केल्या. ध्रुव जुरेल ( २) व रिषभ पंत ( १४) हेही अपयशी ठरले..दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने २००० मध्ये भारतात २-० अशी कसोटी मालिका जिंकली होती आणि त्यानंतर २५ वर्षांनी त्यांनी भारतात कसोटी मालिका जिंकली. रवींद्र जडेजाने अर्धशतकी खेळी करून संघाचा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्यासोबतीला कोणी उभा नाही राहिला. वॉशिंग्टन सुंदर १६ धावांवर बाद झाल्यानंतर नितीश कुमार रेड्डीकडून भरपूर अपेक्षा होत्या. पण, हार्मरच्या गोलंदाजीवर उगाच रिव्हर्स स्वीप मारायला गेला अन् तिसऱ्या चेंडूवर भोपळ्यावर बाद झाला. जड्डू ८७ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ५४ धावांवर बाद झाला आणि भारताच्या आशाही संपुष्टात आल्या..SMAT 2025 : १२ चौकार, १० षटकार! MS Dhoni च्या भीडूने ३१ चेंडूत झळकावले शतक, नोंदवला भारी विक्रम; संजू सॅमसनचे टेंशन वाढले. हार्मरने ६ विकेट्स घेतल्या आणि भारतात कसोटी मालिकेत सर्वाधिक १६ विकेट्सचा विक्रम त्याने नावावर केला. त्याने डेल स्टेन याचा २००८ मधील १५ विकेट्सचा विक्रम मोडला. भारताचा दुसरा डाव १४० धावांवर गुंडाळून आफ्रिकेने ४०८ धावांनी मॅच जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.