IND vs SA 2nd Test Live: भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव; Rishabh Pant म्हणतो, थोडसा निराश आहे, पण...

India vs South Africa 2nd Test Live in Marathi : दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाला कसोटी इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव सहन करावा लागला. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत भारतीय संघ पूर्णपणे अपयशी ठरला.
RISHABH PANT SAYS “A BIT DISAPPOINTED, BUT…”

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs South Africa 2nd Test Live in Marathi : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेने अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली. २५ वर्षानंतर आफ्रिकेने भारतीय संघाला त्यांच्याच घरी कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश दिला. गुवाहाटी येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत आफ्रिकेने ४०८ धावांनी विजय मिळवला आणि हा भारताचा कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला. आफ्रिकेच्या ५४९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा दुसरा डाव १४० धावांवर गडगडला.

