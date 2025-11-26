IND vs SA 2nd Test Live: भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव; Rishabh Pant म्हणतो, थोडसा निराश आहे, पण...

India vs South Africa 2nd Test Live in Marathi : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेने अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली. २५ वर्षानंतर आफ्रिकेने भारतीय संघाला त्यांच्याच घरी कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश दिला. गुवाहाटी येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत आफ्रिकेने ४०८ धावांनी विजय मिळवला आणि हा भारताचा कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला. आफ्रिकेच्या ५४९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा दुसरा डाव १४० धावांवर गडगडला..आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील ४८९ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात भारताला २०१ धावा करता आल्या होत्या. त्यात आफ्रिकेने दुसरा डाव ५ बाद २६० धावांवर घोषित करून ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. पण, फिरकीपटू सिमॉन हार्मरच्या गोलंदाजीसमोर भारतीय फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. हार्मरने दुसऱ्या डावात २३-६-३७-६ अशी स्पेल टाकली. हार्मरने या मालिकेत १७ विकेट्स घेतल्या आणि भारतात कसोटी मालिकेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा तो दुसरा संयुक्त परदेशी गोलंदाज ठरला. न्यूझीलंडच्या एजाज पटेलने २०२१ मध्ये १७ विकेट्स घेतल्या होत्या. या विक्रमात पाकिस्तानचा साकलेन मुश्ताक ( २०) हा अव्वल स्थानी आहे..IND vs SA 2nd Test Live: भारतीय संघाचे पुन्हा 'वस्त्रहरण'! दक्षिण आफ्रिकेने २५ वर्षानंतर जिंकली कसोटी मालिका, ४०८ धावांनी जिंकले.आफ्रिकेने २००० मध्ये भारताला व्हाईटवॉश दिला होता आणि त्यानंतर मागील वर्षी न्यूझीलंडने इथे येऊन ३-० अशी मालिका जिंकली. आज आफ्रिकेने पुन्हा एकदा व्हाईट वॉश देऊन इतिहास रचला. या सामन्यात एडन मार्करमने एकूण ९ झेल टिपले आणि आफ्रिकेकडून एका कसोटीत सर्वाधिक झेल घेणारा तो क्षेत्ररक्षक ठरला. त्याने अजिंक्य रहाणेचा ८ झेलचा विक्रम मोडला..भारताचा सर्वात मोठा कसोटी पराभव४०८ धावा वि. दक्षिण आफ्रिका, गुवाहाटी, २०२५३४२ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, नागपूर, २००४३४१ धावा वि. पाकिस्तान, कराची, २००६३३७ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, २००७३३३ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, पुणे, २०१७.WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले.या सामन्यानंतर रिषभ पंत म्हणाला, हे थोडे निराशाजनक आहे. एक संघ म्हणून आपल्याला चांगली फलंदाजी करण्याची गरज आहे. प्रतिस्पर्धी संघ आमच्यापेक्षा चांगले खेळले आणि त्यांना त्याचे श्रेय द्यायला हवे. त्यांनी मालिकेत वर्चस्व गाजवले, पण तुम्ही क्रिकेटला गृहीत धरू शकत नाही. आम्ही घरच्या मैदानावर खेळत होते आणि त्याचा फायदा घेतला नाही. आम्हाला शिकावे लागेल आणि चांगली कामगिरी करावी लागेल. तुम्ही घरच्या मैदानावर खेळत असाल किंवा परदेशात, त्यासाठी दृढनिश्चय व अतिरिक्त प्रयत्नांची आवश्यकता असते. फलंदाजीत आम्ही अपयशी ठरलो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.