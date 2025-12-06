IND vs SA 3rd ODI : छोटी हाईट, वातावरण ताईट! Temba Bavuma ने तिसऱ्या वन डेत रचला इतिहास; पहिला फलंदाज ज्याने...

India vs South Africa 3rd ODI Marathi News: दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बवुमाने भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात पराक्रमाला गवसणी घातली. तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाल्यामुळे विशाखापट्टणम येथील लढत महत्त्वाची आहे. क्विंटन डी कॉकने शतक झळकावले आणि बवुमाने ४८ धावांची खेळी करून विक्रमाला गवसणी घातली. .तिसऱ्या वन डे सामन्यात ४८ धावांची खेळी करून बवुमाने वन डे क्रिकेटमध्ये २००० धावा पूर्ण करणाऱ्या सर्वात वयस्कर आफ्रिकन खेळाडूचा मान पटकावला. ३५ वर्ष व २०३ दिवसांच्या बवुमाने रॅसी व्हॅन डेर ड्युसेनचा ( ३४ वर्ष व २४७ दिवस) विक्रम मोडला. शिवाय वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान २००० धावा करणाऱ्या आफ्रिकेच्या खेळाडूमध्ये संयुक्तपणे चौथे स्थान पटकावले. .AUS vs ENG 2nd Test: मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना झोडले; अश्विन, जडेजाच्या 'डबल धमाका' करणाऱ्या विक्रमाशी बरोबरी.बवुमाने ५३ डावांत २००० धावा पूर्ण केल्या. या विक्रमात हाशिम आमला ( ४० डाव), रॅसी व्हॅन डेर ड्युसेन ( ४५ डाव) आणि गॅरी क्रिस्टन ( ५० डाव) पुढे आहेत. क्विंटन डी कॉकने ५३ डावांत हा टप्पा गाठला होता. .दरम्यान, भारताने २१ व्या सामन्यात टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. क्विंटन डी कॉकच्या शतकानंतरही आफ्रिकेला मोठी धावसंख्या गाठता आली नाही. प्रसिद्ध कृष्णाने एकाच षटकात दोन धक्के देताना आफ्रिकेला बॅकफूटवर फेकले. कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या. ३ बाद १६८ धावांवरून आफ्रिकेचा डाव ८ बाद २५२ धावा असा गडगडला आहे..IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले .टेम्बाने या सामन्यापूर्वी ५२ डावांत ४२.२७ च्या सरासरीने १९८७ धावा केल्या होत्या. त्याने ५ शतकं व ८ अर्धशतकं झळकावली होती. त्याने ६६ कसोटीत ३८१० धावा केल्या आहेत आणि त्यात ४ शतकं व २६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.