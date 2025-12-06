Cricket

IND vs SA 3rd ODI : छोटी हाईट, वातावरण ताईट! Temba Bavuma ने तिसऱ्या वन डेत रचला इतिहास; पहिला फलंदाज ज्याने...

India vs South Africa 3rd ODI : तिसऱ्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बवुमाने इतिहास रचला. बवुमाने आपल्या शांत, स्थिर आणि तांत्रिक फलंदाजीने पराक्रम केला.
Temba Bavuma becomes oldest South African to score 2000 ODI runs

Temba Bavuma becomes oldest South African to score 2000 ODI runs

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs South Africa 3rd ODI Marathi News: दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बवुमाने भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात पराक्रमाला गवसणी घातली. तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाल्यामुळे विशाखापट्टणम येथील लढत महत्त्वाची आहे. क्विंटन डी कॉकने शतक झळकावले आणि बवुमाने ४८ धावांची खेळी करून विक्रमाला गवसणी घातली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket records

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com