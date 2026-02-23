Cricket

Video : अरे, ही काय डोक्यावर पडलीय का? Hardik Pandya बाद होताच, गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने काय केलं पाहा; नेटिझन्स संतापले

Hardik Pandya girlfriend reaction after wicket: भारतीय अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या बाद होताच स्टेडियममध्ये एक वेगळीच घटना घडली आणि ती सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली. हार्दिक बाद झाल्यानंतर त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्माच्या रिअॅक्शचा फोटो समोर आला आणि नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली.
Hardik Out, Mahieka’s Reaction Leaves Netizens Confused : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या दक्षिण आफ्रिकेसमोर लोटांगण घातले. भारताचे स्टार फलंदाज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पुन्हा एकदा अपयशी ठरले. दक्षिण आफ्रिकेच्या ७ बाद १८७ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या भारताला पूर्ण २० षटकंही खेळता आली नाहीत. १८.५ षटकांत संपूर्ण संघ १११ धावांत तंबूत परतला आणि आफ्रिकेने ७६ धावांनी सामना जिंकला. ५ बाद ५१ अशी धावसंख्या असताना हार्दिक पांड्या मैदानावर आला आणि संघाच्या ८६ धावा झाल्यावर तो परतलाही. पण, तो बाद झाल्यानंतर गर्लफ्रेंड माहिका शर्माची प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे.

