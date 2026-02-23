Video : अरे, ही काय डोक्यावर पडलीय का? Hardik Pandya बाद होताच, गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने काय केलं पाहा; नेटिझन्स संतापले

Hardik Out, Mahieka’s Reaction Leaves Netizens Confused : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या दक्षिण आफ्रिकेसमोर लोटांगण घातले. भारताचे स्टार फलंदाज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पुन्हा एकदा अपयशी ठरले. दक्षिण आफ्रिकेच्या ७ बाद १८७ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या भारताला पूर्ण २० षटकंही खेळता आली नाहीत. १८.५ षटकांत संपूर्ण संघ १११ धावांत तंबूत परतला आणि आफ्रिकेने ७६ धावांनी सामना जिंकला. ५ बाद ५१ अशी धावसंख्या असताना हार्दिक पांड्या मैदानावर आला आणि संघाच्या ८६ धावा झाल्यावर तो परतलाही. पण, तो बाद झाल्यानंतर गर्लफ्रेंड माहिका शर्माची प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे..जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंग यांनी आफ्रिकेच्या आघाडीच्या फलंदाजांना बाद करून भारताला चांगली सुरुवात करून दिली होती. पण, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस व डेव्हिड मिलर ही फॉर्मात असलेली जोडी मैदानावर उभी राहिली. त्यांनी ३ बाद २० वरून संघाला ४ बाद ११७ धावांपर्यंत पोहोचवले. ब्रेव्हिस २९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४५ धावावंर बाद झाला. पण, मिलरच्या सोबताली त्रिस्तान स्तब्स उभा राहिला. मिलरने ३५ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६३ धावा करून संघाला मजबूत स्थितीत आणले..India Semi Final Scenario: भारताला आता फक्त विजय पुरेसे नाही; उपांत्य फेरीसाठीचे गणित पूर्णपणे बदलले.मिलरच्या विकेटनंतर बुमराह व अर्शदीप यांनी पुन्हा भेदक मारा केला. पण, स्तब्सला रोखण्यात तेही अपयशी ठरले. पठ्ठ्याने २४ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांची नाबाद खेळी करताना संघाला ७ बाद १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले. टीम इंडियाची फलंदाजीची फौज पाहता, हे लक्ष्य सहज पार होईल असे वाटले होते, परंतु मार्को यान्सेनने धक्का दिला. त्याने अभिषेक शर्म ( १५) व तिलक वर्मा ( १) यांना बाद केले. एडन मार्करमने पहिल्याच षटकात इशान किशनला ( ०) माघारी पाठवून कामगिरी चोख बजावली..कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( १८) व वॉशिंग्टन सुंदर ( ११) हेही अपेक्षांवर खरे उतरले नाही आणि कॉर्बिन बॉशने त्यांना माघारी पाठवले. अशा परिस्थितीत हार्दिक पांड्याकडून अपेक्षा खूप होत्या. पण, तोही केशव महाराजच्या गोलंदाजीवर सीमारेषेवर झेलबाद झाला. महाराजने १५ व्या षटकात हार्दिक, रिंकू सिंग व अर्शदीप सिंग यांना एकाच पद्धतीने बाद करून भारताच्या पराभवावर शिक्कामोर्तब केले. हार्दिकची विकेट गेल्यानंतर संपूर्ण स्टेडियम शांत झालेले असताना त्याची प्रेयसी मात्र टाळ्या वाजवताना दिसली आणि हे पाहून नेटिझन्स संतापले..शिवम दुबने ४२ धावांची खेळी करून संघाच्या विजयासाठी जोर लावला होता, परंतु तोपर्यंत सामना हातून निसटला होता. भारताला आता उर्वरित दोन सामन्यांत झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिजचा सामना करायचा आहे. आफ्रिकेच्या मार्को यान्सेनने चार, केशव महाराजने ३ व बॉशने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.