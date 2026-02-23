IND vs SA : अक्षर पटेलला का वगळले? प्रशिक्षकाचं उत्तर ऐकून चाहत्याचं टाळकं सटकलं; म्हणे, रिंकू सिंग....

Washington Sundar picked over Axar Patel reason: भारतीय संघाची अपराजित मालिका रविवारी खंडित झाली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या सुपर ८ मधील पहिल्याच सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून दारूण पराभव पत्करावा लागला. १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा भारतीय संघ १११ धावांत तंबूत परतला. या पराभवाचा त्यांच्या नेट रन रेटवरही ( -३.८००) परिणाम झालाय आणि आता उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी त्यांना वेस्ट इंडिज व झिम्बाब्वे यांच्याविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवावे लागणार आहेत. पण, आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाने भारतीय संघाच्या रणनितीवर बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू लागले आहेत..भारतीय संघ फिरकीपटूंना चाचपडतोय, हे आता सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना माहित झाले आहे आणि त्यामुळेच प्रतिस्पर्धी डावाची सुरूवात फिरकी गोलंदाजाकडून करून घेताना दिसले आहे. अभिषेक शर्मा व तिलक वर्मा यांचा फॉर्म हा टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरतोय, तरीही कर्णधार सूर्यकुमार यादव मोठ्या गुर्मीत उत्तर देत सुटलेला. त्याने या दोन्ही फलंदाजांची पाठराखण करताना संजू सॅमसनच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील समावेशाला विरोधच दर्शवला होता. पण, कालच्या सामन्याने पुन्हा त्याला तोंडावर पाडले..WI vs ZIM : वेस्ट इंडिज-झिम्बाब्वे लढतीचा निकाल टीम इंडियाचं टेंशन वाढवणार; सूर्याचा संघ Semi Final च्या शर्यतीतून बाहेर होणार .त्यात संघाचा उप कर्णधार अक्षर पटेल ( Axar Patel) याच्या निवडीवरूनही वाद सुरू आहेच. अक्षरने या वर्ल्ड कपमध्ये तीन सामन्यांत प्रत्येकी दोन विकेट्स असे सहा बळी टीपले आहेत.. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याला विश्रांती देताना वॉशिंग्टन सुंदरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवले. सुपर ८ च्या लढतीत अक्षरचे पुनरागमन अपेक्षित होते, परंतु त्याला वगळले गेले. आफ्रिकेच्या संघात डावखुरे फलंदाज जास्त असल्याने वॉशिंग्टनची निवड केल्याची चर्चा होती. पण, वॉशीला फक्त दोनच षटकं फेकायला दिली गेली..सामन्यानंतर जेव्हा अक्षरच्या समावेशाबद्दल प्रश्न विचारल्यास सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएशेट यांनी सांगितले की, संतुलित संघ निवडण्यासाठी अक्षर पटेलच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले. प्लेइंग इलेव्हन निवडताना कोणाला तरी बाहेर बसावे लागतेच. आपण एका फलंदाजाला बाहेर सोडून दुसऱ्या गोलंदाजाला संधी देतो का? मागे वळून पाहिल्यास, तो योग्य निर्णय वाटतो. पण, आम्हाला आठव्या फलंदाज म्हणून रिंकूची गरज भासली आणि त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला.".त्याने पुढे सांगितले की,"आम्हाला वाटत होते की बहुतेक धोका डावखुऱ्या खेळाडूंकडून येणार आहे आणि आम्हाला अतिरिक्त फलंदाज खेळवायचे होते, त्यामुळे आमच्याकडे वॉशिंग्टन आणि अक्षर यांच्यापैकी एक पर्याय शिल्लक राहिला आणि आम्ही वॉशीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.