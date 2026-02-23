Cricket

IND vs SA : अक्षर पटेलला का वगळले? प्रशिक्षकाचं उत्तर ऐकून चाहत्याचं टाळकं सटकलं; म्हणे, रिंकू सिंग....

Why Axar Patel dropped from IND vs SA match? भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यात अक्षर पटेलला वगळल्याने चाहत्यांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त झाली. सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या अक्षरला बाहेर ठेवण्यामागे नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर भारताचे प्रशिक्षक रायन टेन डोएशेट यांनी स्पष्टीकरण दिले.
Swadesh Ghanekar
Washington Sundar picked over Axar Patel reason: भारतीय संघाची अपराजित मालिका रविवारी खंडित झाली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या सुपर ८ मधील पहिल्याच सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून दारूण पराभव पत्करावा लागला. १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा भारतीय संघ १११ धावांत तंबूत परतला. या पराभवाचा त्यांच्या नेट रन रेटवरही ( -३.८००) परिणाम झालाय आणि आता उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी त्यांना वेस्ट इंडिज व झिम्बाब्वे यांच्याविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवावे लागणार आहेत. पण, आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाने भारतीय संघाच्या रणनितीवर बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू लागले आहेत.

