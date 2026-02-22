Cricket

T20 WC India Scenario : भारतीय संघ Super 8s ची एकही मॅच न खेळता पोहोचणार उपांत्य फेरीत; ICC च्या नियमाने वाढवली चुरस

India’s Semi-Final Scenario in T20 World Cup 2026: भारतीय संघासाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेतील समीकरण अनपेक्षित वळणावर आले आहे. सुपर ८ फेरीतील एकही सामना न खेळता उपांत्य फेरी गाठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, यामागे ICC चे नियम कारणीभूत ठरत आहेत.
India’s qualification scenario for the T20 World Cup 2026 semi-finals

Swadesh Ghanekar
How India can reach semi final without playing Super 8 match? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ फेरीला शनिवारपासून सुरुवात झाली. कोलंबो येथील पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड हा Super 8 मधील पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे आता दोन्ही संघांवर करो वा मरो अशी परिस्थिती ओढावली आहे. अशातच आज भारतीय संघ सुपर ८ चा सामना खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला ( India vs South Africa ) भिडणार आहे आणि हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. पण, भारताचे सर्व सामने पावसामुळे रद्द झाले तर? त्यानंतरही टीम इंडिया उपांत्य फेरीत पोहचू शकेल.

