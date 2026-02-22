T20 WC India Scenario : भारतीय संघ Super 8s ची एकही मॅच न खेळता पोहोचणार उपांत्य फेरीत; ICC च्या नियमाने वाढवली चुरस

How India can reach semi final without playing Super 8 match? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ फेरीला शनिवारपासून सुरुवात झाली. कोलंबो येथील पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड हा Super 8 मधील पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे आता दोन्ही संघांवर करो वा मरो अशी परिस्थिती ओढावली आहे. अशातच आज भारतीय संघ सुपर ८ चा सामना खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला ( India vs South Africa ) भिडणार आहे आणि हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. पण, भारताचे सर्व सामने पावसामुळे रद्द झाले तर? त्यानंतरही टीम इंडिया उपांत्य फेरीत पोहचू शकेल. .सुपर ८ मधील ग्रुप १ मध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे हे तगडे संघ आहेत. भारताचा पहिला सुपर ८ सामना अहमदाबाद येथे आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. सुपर ८ गटात आधीच्या साखळी फेरीतील सामने कॅरीओव्हर होणार नाही. म्हणजेच सुपर ८मध्ये सर्व संघ शून्यापासून सुरुवात करणार आहे आणि प्रत्येक संघाला तीन सामने खेळावे लागणार आहेत. यापैकी दोन सामने जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरणार आहे..T20 WC : फायनल सोडा, पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अवघड झाले; न्यूझीलंडविरुद्धची लढत रद्द झाल्याने गणित बिघडले.पावसामुळे सामने रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. पहिला सुपर ८ सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला आणि पाकिस्तान व न्यूझीलंडला प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला. पण, जर सुपर ८ गटातील सर्व सामने पावसामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे रद्द झाले तर काय होईल? यावेळी आयसीसीचा नियम कामी येणार आहे. ज्यानुसार भारत एकही सामना न खेळता उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतो..आयसीसीच्या नियमांनुसार उपांत्य फेरीतील स्थान गुणतालिकेच्या आधारावर ठरेल. अव्वल दोन संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचतील. पॉइंट्स बरोबरीत राहिले, तर नेट रन रेट्स पाहिला जाईल. पण, एकही सामना न झाल्यास साखळी फेरीतील गुण पाहिले जातील. भारत अ गटात ८ गुण व दमदार नेट रन रेटसह अव्वल राहिला आहे. जर गट १ चे सर्व सामने पावसामुळे रद्द झाले तर चारही संघांचे प्रत्येकी ३ गुण होतील..India vs South Africa: ताकही फुंकून पिण्याची परिस्थिती; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताच्या पवित्र्यात बदल होण्याची शक्यता.अशा परिस्थितीत, अंतिम टायब्रेकर आयसीसी ट्वेंटी-२० रँकिंग असेल आणि भारत रँकिंगमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. त्यामुळे, भारत एकही सामना न खेळता उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.