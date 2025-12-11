IND vs SA 2nd T20I : गौतम गंभीर भारताच्या विजयी संघात आज 'प्रयोग' करणार? Playing XI मध्ये बदल दिसणार?

Will India change the winning XI in IND vs SA 2nd T20I? भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज दुसरा ट्वेंटी-२० सामना चंडिगढ येथे खेळवण्यात येणार आहे. येथील महाराज यधवींद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पहिला सामना जिंकून पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. एडन मार्करमचा आफ्रिकन संघ पहिल्या सामन्यात सपशेल अपयशी ठरला होता. .मुल्लानपूर येथील स्टेडियमवर होणारा हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगच्या मागील पर्वात या खेळपट्टीचा अंदाज बांधणे भल्याभल्यांना अवघड झाले होते. येथे २०० हून अधिक धावाही झाल्या होत्या आणि १०१ धावसंख्येवर संघ ऑल आऊटही झाला होता. या सामन्यापूर्वी येथे युवराज सिंग व हरमनप्रीत कौर यांच्या नावाच्या स्टँडचं अनावरण करण्यात येणार आहे..Arjun Tendulkar: यशस्वी जैस्वालने सांगितला अर्जुन तेंडुलकरचा ‘छंद’; ड्रेसिंग रूममधील वर्तणुकीबाबतही केला खुलासा….भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या वादळी खेळीच्या जोरावर १७५ धावा केल्या होत्या आणि प्रत्युत्तरात आफ्रिकेचा संघ ७४ धावांवर ऑल आऊट झाला होता. हार्दिकने पुनरागमाच्या सामन्यात दमदार कामगिरी करून दाखवली. शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव यांना चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. तरीही कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर विजयी संघात बदल करणार नाही. अभिषेक शर्मा व तिलक वर्मा आघाडीची घडी मजबूत करत आहेत..संजू सॅमसनला पुन्हा एकदा वाट पाहावी लागेल आणि जितेश शर्मा हाच संघ व्यवस्थापनाची पहिली पसंती असेल. गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग ही जोडी कायम राहिल. कुलदीपय यादवला प्रतीक्षा पाहावी लागेल, कारण वरुण चक्रवर्थीने चांगली कामगिरी करून दाखवली आहे..Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?.India predicted XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह.South Africa predicted XI: क्विंटन डी कॉक , एडन मार्कराम (कर्णधार), त्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हॉन फरेरा, मार्को यान्सेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.