IND vs SL 1st Test: OUT or NOT OUT? ध्रुव जुरेलचा वादग्रस्त झेल; श्रीलंकन संघ करणार तक्रार... गॉलवर वेगळाच राडा Video Viral

Dhruv Jurel controversial catch of Lahiru Udara in Galle Test: भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीचा चौथा दिवस वादाचा ठरला.. भारताच्या ध्रुव जुरेलने मानव सुथारच्या गोलंदाजीवर लाहिरू उदाराचा ( १६) सुरेख झेल टिपला. पण, त्याने टीपलेला हा झेल वादात अडकला आहे. श्रीलंकेने ३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चौथी विकेट गमावली आहे. आता सोशल मीडियावर लाहिरूच्या विकेटवरून वातावरण तापले आहे. .भारतीय संघाच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेला २८४ धावाच करता आल्या. पहिल्या डावात १७८ धावांची आघाडीत भारतीय संघाने १९३ धावांची भर घातली आणि श्रीलंकेसमोर विजयासाठी ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना यजमानांनी १३ धावांवर पहिली विकेट गमावली. मोहम्मद सिराजने ही विकेट घेतली. त्यानंतर मानव सुथारने दोन बळी टिपले. प्रसिद्ध कृष्णाने १ विकेट घेत संघाची अवस्था ४ बाद ४७ अशी केली.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: भारताच्या विजयी मार्गात विघ्न! गॉल मैदानावरून चिंता वाढवणारी बातमी; नेमकं काय झालंय?.२२ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर उदाराच्या बॅटला चेंडू लागून दुसऱ्या स्लिपच्या दिशेने गेला. ध्रुव जुरेलने खाली वाकून चेंडू पकडला आणि भारताने विकेटचा जल्लोष केला. पण, तो झेल योग्य होता की नाही याबद्दल त्या खेळाडूला खात्री नव्हती आणि मैदानातील पंचांनी हा निर्णय तिसऱ्या अम्पायरकडे सोपवला. अनेक रिप्ले पाहिल्यानंतर, तिसरे पंच रवींद्र विमलसिर यांनी मैदानातील निर्णय कायम ठेवला आणि फलंदाजाला बाद घोषित केले. .या निर्णयामुळे श्रीलंकन संघात संतापाची लाट उसळली. उदाराला धक्का बसला आणि त्याने मैदानातील सामना अधिकाऱ्यांकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यजमान संघाचा प्रशिक्षण वर्गही या निर्णयामुळे प्रचंड संतप्त झाला होता. उदारा अजिबात समाधानी दिसत नव्हता आणि त्याला मैदान सोडायचे नव्हते.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.IND vs SL, Test: श्रीलंकेने ऐनवेळी मैदानात का उतरवला '१२ वा खेळाडू', ज्याचा मानव सुथारने पहिल्याच चेंडूवर केला गेम ओव्हर?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.