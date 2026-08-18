IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेने डाव टाकला! १४ शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडूची अचानक एन्ट्री; रेफरीने दिली परवानगी, नेमकी गडबड काय?

Pasindu Sooriyabandara replaces Dinesh Chandimal: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत श्रीलंकेसमोर ( IND vs SL ) ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने दुसऱ्या डावात १९३ धावा केल्या आणि त्यात रिषभ पंतचे अर्धशतक महत्त्वाचे ठरले. गॉलच्या मैदानावर आतापर्यंत एकाही आंतरराष्ट्रीय संघाला चौथ्या डावात ३५० हून अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग करता आलेला नाही. त्यामुळेच श्रीलंकेसाठी या धावा आव्हानात्मक आहेत. पण, त्यांनी अचानक प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आहे आणि १४ शतकं नावावर असेलल्या फलंदाजाला अचानक खेळण्यास उतरवले आहे. सामनाधिकारीनेही याला परवानगी दिली आहे..रिषभ पंत लढला...श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावात चांगला मारा केला. पहिल्या डावात ४६२ धावांचा डोंगर उभा करणारा भारतीय संघ १९३ धावांवर गडगडला. रिषभने सर्वाधिक ६६ धावा केल्या, त्यानंतर देवदत्त पडिक्कल ( ४४) व लोकेश राहुल ( ३५) यांनी चांगले योगदान दिले. या तिघांव्यतिरिक्त भारताच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. असिथा फर्नांडोने ४, प्रथात जयसूर्याने ३ , तर लाहिरू कुमाराने २ विकेट्स घेतल्या..IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतने इतिहास रचला! असे 'शतक' झळकावणारा तो भारताचाच नव्हे, तर आशियातील पहिला फलंदाज ठरला.गॉलवरील यशस्वी लक्ष्याचा पाठलाग...गॉलच्या खेळपट्टीवर ३०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणे सोपे नाही. फक्त पाचवेळा येथे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा चौथ्या डावात यशस्वी पाठलाग झाला आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय कसोटीचा विचार केल्यास येथे पाकिस्तानने २०२२ मध्ये ३४४ धावांचे लक्ष्य सहा विकेट गमावून यशस्वीपणे पार केले होते. २०१२ मध्ये पाकिस्तानने चौथ्या डावात ३०० धावा केल्या होत्या, परंतु त्यांना हार पत्करावी लागली होती. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये Southern Province ने २००४ मध्ये चौथ्या डावात ४७१ धावा करूनही पराभव स्वीकारला होता, तर २०२५ मध्ये जाफना डिस्ट्रीक्टने ३६६ धावा करूनही पराभव पत्करला होता..Ravi Shastri Mimicry: अजिंक्य रहाणेचा अभिनय पाहिलात का? दीर्घ श्वास अन् रवी शास्त्रींची हुबेहूब नक्कल; कैफ, जडेजा यांना हसू आवरेना VIDEO.कन्कशन सब..या सामन्यात फलंदाज दिनेश चंडिमल याला क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाली. उजव्या खांद्यावर तो जोरात आदळला आणि त्यामुळे मानेतही चमक भरली. त्यामुळे त्याला मैदान सोडावे लागले आणि खबरदारी म्हणून स्कॅनसाठी त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. तो आता पुढे खेळू शकणार नसल्याचे वृत्त समोर आले असून कन्कश सब म्हणून ( बदली खेळाडू) पसिंदू सूरियाबंदारा ( Pasindu Sooriyabandara ) याचा अंतिम ११ मध्ये समावेश केला गेला आहे. पसिंदाने ६८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १४ शतकं व २३ अर्धशतकांसह ४८९३ धावा केल्या आहेत. आता तो चौथ्या डावात काय कमाल दाखवतो, हे पाहावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.