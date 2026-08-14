IND vs SL 1st Test : बुमराहची अनुपस्थितीत, दोन गोलंदाजांपैकी निवडू कोणाला? शुभमन गिल पहिल्या सामन्यापूर्वी पेचात अडकला, म्हणाला...

IND vs SL 1st Test India probable playing XI without Jasprit Bumrah: भारत-श्रीलंका यांच्यातली पहिली कसोटी मॅच उद्यापासून सुरू होत आहे. भारताने मागील पाच कसोटी सामन्यांत श्रीलंकेविरुद्ध अपराजित मालिका कायम ठेवली आहे. पण, यावेळी मालिकेला सुरूवात होण्यापूर्वीच भारताला दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे. प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह व मधल्या फळीतील फलंदाज साई सुदर्शन यांनी दुखापतीमुळे मालिकेतून माघार घेतली आहे. जसप्रीतच्या अनुपस्थितीत मोहम्मद सिराजवर जलदगती गोलंदाजीचे नेतृत्व असेल, पण त्याला साथ द्यायला दुसरा गोलंदाज कोण? सध्या हा पेच कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) समोर उभा राहिला आहे..भारतीय संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी जोर लावणार हे नक्की आहे. सध्या संघ पाचव्या क्रमांकावर जरी असला तरी त्यांना उर्वरित ९ पैकी ८ कसोटी सामने जिंकून तिसऱ्यांदा WTC Final खेळता येईल. शुभमन म्हणाला, कर्णधारपदाच्या भूमिकेत मी स्थिरावलो आहे आणि WTC Final गाठणे हे आमचे अंतिम ध्येय आहे. त्यासाठी आम्हाला ६ किंवा ७ कसोटी सामने जिंकावे लागणार आहे आणि त्याची सुरुवात आम्ही या मालिकेपासून करणार आहोत.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test : भारत-श्रीलंका पहिली कसोटी Live कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् मोबाईलवर कुठे पाहता येणार .श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला सामना हा भारताचा ६०० वा कसोटी सामना आहे आणि तो स्वातंत्र्यदिनी होत आहे. त्यामुळे यापेक्षा मोठं भाग्य असू शकत नाही, असे गिल म्हणाला. त्याने साई सुदर्शनच्या दुखापतीबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले की, त्याच्यासोबत आम्ही सातत्याने चर्चा करत होतो. दुर्देवाने साई दुखापतीतून पूर्णपणे सावरला नाही. आम्हाला कसोटी क्रिकेटमध्ये कोणताच धोका पत्करायचा नाही. पण, आम्हाला उपलब्ध १५ खेळाडूंवर पूर्ण विश्वास आहे. .जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीबाबत शुभमन म्हणाला, जस्सीची अनुपस्थिती नक्कीच जाणवेल, परंतु ही नव्या गोलंदाजांसाठी ती पोकळी भरून काढण्याची संधी आहे. खेळाडू स्वतःहून घडतात, त्यासाठी त्यांना पुरेशी संधी द्यायला हवी. काही खेळाडूंना वेळ लागतो... जसप्रीतच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला खेळवायचे, हा प्रश्न आहे. कारण गुरनूर ब्रारकडे जुन्या चेंडूसह बाऊन्सर टाकण्याचा आणि चांगल्या वेगाने मारा करण्याची कला आहे. तेच प्रसिद्ध कृष्णानेही चांगली गोलंदाजी केली आहे. सराव सामन्यात त्याने त्याची उपयुक्तता दाखवली आहे. त्यामुळे कोणाची निवड करावी, हा आव्हानात्मक प्रश्न आहे. ( ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.