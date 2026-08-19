IND vs SL 1st Test: "तूझ्यात हिंमत असेल ना तर..."; Yashasvi Jaiswal श्रीलंकेच्या फलंदाजाला भिडला, हायव्होल्टेज ड्रामा; नेमकं काय झालं?

Yashasvi Jaiswal provokes Niroshan Dickwella before getting him out: भारतीय संघाची विजयाची केवळ औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. श्रीलंकेच्या संघाने पहिल्या कसोटीत शरणागती पत्करली आहे आणि पाचव्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत त्यांनी १७५ धावांवर ६ गडी गमावले आहेत. सोनम दिनुषा ( नाबाद ६५) हा एकमेव स्पेशालिस्ट फलंदाज मैदानावर उभा आहे आणि यजमानांना अजून १९७ धावांची गरज आहे. ४ बाद ४७ वरून श्रीलंकेने चांगली लढत दिली होती आणि भारतीय गोलंदाजांना रडवले होते. त्यामुळे भारतीय खेळाडूंनी साम, दाम, दंड असे सर्व प्रयत्न केले आणि त्यांना यशही मिळाले. असाच एक प्रसंग यशस्वी जैस्वाल आणि निरोशन डिकवेला यांच्यात पाहायला मिळाला. .भारताच्या ३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यजमानांनी ४७ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्यानंतर चांगले पुनरागम केले. कर्णधार धनंजया डी सिल्वा आणि सोनल दिनुषा यांनी वैयक्तिक अर्धशतक झळकावताना सामन्यात चुरस निर्माण केली आहे. पाचव्या दिवसाचा खेळ सुरू झाल्यापासून श्रीलंकेचे दोन्ही फलंदाज आक्रमक अंदाजात खेळत आहे. त्यामुळे कर्णधार शुभमन गिल याला गोलंदाजीत सातत्याने प्रयोग करावे लागत आहे. धनंजयाने मागील पाच कसोटींच्या चौथ्या डावात चार अर्धशतकी खेळी केल्या आहेत.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: रवींद्र जडेजाची 'चूक' टीम इंडियाला पडतेय महागात; गौतम गंभीरचा चेहरा पाहण्यासारखा होता, आता मॅच फिरली.रवींद्र जडेजाच्या नो बॉलमुळे धनंजयाला काल जीवदान मिळाले होते, परंतु आज त्याचा वचपा काढला. जड्डूने श्रीलंकेला मोठा धक्का देताना धनंजयाला ५९ धावांवर झेलबाद केले. मानव सुथारने ही कॅच घेतली आणि ९५ धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर प्रसिद्ध कृष्णाने आणखी एक धक्का देताना निरोशान डिकवेला ( १०) याला माघारी पाठवून भारताची गाडी पुन्हा रुळावर आणली. पाचव्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत श्रीलंकेने ६ बाद १७५ धावा केल्या होत्या आणि ते १९७ धावांनी पिछाडीवर होते. सोनल मैदानावर खिंड लढवत होता.https://x.com/SonyLIV/status/2089960738563735931?s=20.नेमकं काय घडलं...धनंजयाच्या विकेटनंतर निरोशन डिकवेला मैदानावर आला आणि त्याला यशस्वी भिडला. निरोशनने पहिल्या डावात सोनमसह १४६ धावांची विक्रमी भागीदारी केली होती. त्यामुळे ही जोडी पुन्हा डोकेदुखी ठरण्यापूर्वी तोडण्याचा भारताचा मानस होता आणि त्यात यशस्वीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. डिकवेला मैदानावर येताच यशस्वीने त्याला डिवचले. तुझ्या हिंमत असेल तर षटकार मार.. असे यशस्वी त्याल म्हणाला. डिकवेलाने सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केले, पंरतु यशस्वीने त्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आणि वैतागलेल्या डिकवेलाने अखेर फटका मारलाच.. भारताला विकेट मिळाली.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.