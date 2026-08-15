IND vs SL 1st Test: परदेशात फडकला तिरंगा, राष्ट्रगीताने भारावलं गॉलचं मैदान; शुभमन गिलसह टीम इंडियाचा VIDEO तुफान व्हायरल

Independence Day Special : ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भारतीय संघाने श्रीलंकेतील गॉल येथे एक विशेष देशभक्तीचा क्षण अनुभवला. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आजपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू झाली आहे. कसोटी सामना सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाने पूर्ण आदराने तिरंगा फडकावून आणि राष्ट्रगीत गाऊन स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. याचा एक व्हिडिओ बीसीसीआयने आपल्या ट्विटर अकाउंटवर शेअर केला आहे, ज्यामध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने तिरंगा फडकावला..यावेळी उपस्थित असलेले भारतीय संघाचे खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी झेंडा फडकावल्यानंतर टाळ्या वाजवल्या. बीसीसीआयने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, तिरंगा फडकावल्यानंतर संपूर्ण संघ एकत्र उभा राहिला आणि त्यांनी राष्ट्रगीत गायले. परदेशी भूमीवर भारतीय खेळाडूंनी केलेली ही कृती प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण ठरली..IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताची प्रथम फलंदाजी, श्रीलंकेसमोर मोठं आव्हान उभं करण्याचा इरादा.गॉलमधील या सोहळ्याने हा संदेश दिला की, भारतीय संघ जिथे जाईल तिथे भारताचा सन्मान आणि तिरंग्याचा अभिमान सर्वोच्च स्थानी असतो. खेळाडूंची एकता आणि स्वातंत्र्यदिनी गायलेले राष्ट्रगीत यांनी तो क्षण अधिकच अविस्मरणीय बनवला. ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..भारताचा ६०० वा सामनाइंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियानंतर भारत आता ६०० कसोटी सामने खेळणारा तिसरा देश ठरणार आहे. भारताने आतापर्यंत ५९९ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये भारताने १८६ सामने जिंकले, १८८ सामने गमावले आणि २२४ सामने अनिर्णित राहिले आहेत..IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक.भारतीय संघ आज ६००वा कसोटी सामना खेळत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाला मात्र पहिला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा सलामीवीर यशस्वी जायस्वालच्या रूपात हा धक्का बसला. तो धावबाद झाला. भारताकडून डावाची सुरुवात केएल राहुल आणि यशस्वी जायस्वाल यांनी केली. मात्र, जायस्वाल ३२ धावांवर धावबाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.