IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा...

India training session before IND vs SL 1st Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातला पहिला कसोटी सामना १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill ) नेतृत्वाखालील संघ ७ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत सराव सामना खेळणार आहे. या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. वॉशिंग्टन सुंदर पूर्णपणे तंदुरूस्त नसल्यामुळे पहिल्या सामन्याला मुकणार आहे. साई सुदर्शन याच्याही तंदुरुस्तीबाबत अद्याप अपडेट्स आलेले नाहीत. अशातही भारतीय संघ कसून सराव करतोय आणि सराव सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी कर्णधार शुभमन गिलच्या अंगठ्याला चेंडू लागल्याने चाहत्यांची धाकधुक वाढली आहे..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या शर्यतीत राहण्यासाठी भारतीय संघाला उर्वरीत कसोटी मालिका जिंकणे गरजेच्या आहेत. भारत दोन सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंकेत दाखल झाला आहे, त्यानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावर दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. वर्षाच्या शेवटी ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाच सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर येतोय... अशा ९ पैकी किमान ७ सामने जिंकणे भारताला गरजेचे आहे. त्यात वारंवार होणाऱ्या दुखापतींनी भारताची डोकेदुखी वाढवली आहे..Retired Cricketer Pension : सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग की सौरव गांगुली, कोणाला मिळते सर्वाधिक निवृत्तीवेतन? .भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी कसून सरावाला लागला आहे. पहिले सराव सत्र यशस्वी झाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी पुन्हा भारतीय खेळाडू मैदानावर उतरले. पण, सराव करताना शुभमनच्या अंगठ्याला जोरात चेंडू लागला.. काहीकाळासाठी शुभमन वेदनेने विव्हळला, प्राथमिक उपचार घेऊन तो नेट बाहेर बसला. पण, त्याची दुखापत गंभीर नाही आणि त्याने पुन्हा फलंदाजी केली. तेच लोकेश राहुल व यशस्वी जैस्वाल या सलामीच्या जोडीने फिरकी गोलंदाजीवर कसून फलंदाजीचा सराव केला. श्रीलंकेतील खेळपट्टी फिरकीला पोषक असल्याने हे दोन्ही खेळाडू फिरकीवर सराव करत आहेत..भारतीय फलंदाजांच्या तयारीसाठी बीसीसीआयने या दौऱ्यावर चार फिरकीपटूंना नेट बॉलर म्हणून सोबत पाठवले आहे. शुभमन व देवदत्त पडिक्कल यांनी आज जलदगती गोलंदाजीचा सामना केला. तेच रिषभ पंत व ध्रुव जुरेल यांनी थ्रो डाऊन स्पेशालिस्टच्या चेंडूंचा सामना केला. या सर्वांवर गौतम गंभीर लक्ष ठेवून होताच.. तो व गोलंदाज प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी उद्यापासून सुरू होणाऱ्या सराव सामन्याच्या खेळपट्टीची पाहणी केली..भारतीय संघाच्या फिटनेसवर BCCI चा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! सीनियर-ज्युनियर पाहू नका, सर्वांना एकच नियम... वाचा BCCI Fitness Standards.India’s squad for Tests against Sri Lanka: शुभमन गिल ( कर्णधार), लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, अकीब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सुरांश जैन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.