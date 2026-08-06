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IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा...

Shubman Gill hit on thumb during India practice: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या सराव सत्रात एक क्षण सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारा ठरला. भारतीय कसोटी कर्णधार शुभमन गिल वेगवान गोलंदाजांचा सामना करत असताना चेंडू त्यांच्या उजव्या अंगठ्यावर लागला.
Shubman Gill hit on thumb during India practice

Shubman Gill hit on thumb during India practice

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India training session before IND vs SL 1st Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातला पहिला कसोटी सामना १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill ) नेतृत्वाखालील संघ ७ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत सराव सामना खेळणार आहे. या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. वॉशिंग्टन सुंदर पूर्णपणे तंदुरूस्त नसल्यामुळे पहिल्या सामन्याला मुकणार आहे. साई सुदर्शन याच्याही तंदुरुस्तीबाबत अद्याप अपडेट्स आलेले नाहीत. अशातही भारतीय संघ कसून सराव करतोय आणि सराव सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी कर्णधार शुभमन गिलच्या अंगठ्याला चेंडू लागल्याने चाहत्यांची धाकधुक वाढली आहे.

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