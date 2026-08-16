IND vs SL 1st Test: लोकेश राहुलची पहिल्या कसोटीतून माघार? दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यास विलंब; नेमकं काय घडलं?

KL Rahul latest injury update India vs Sri Lanka 1st Test: देवदत्त पडिक्कलच्या शतकाच्या जोरावर भारताने पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी श्रीलंकेवर वर्चस्व गाजवले. पण, गॉल येथील पहिल्या दिवसाच्या खेळात टीम इंडियाची धाकधुक वाढवणारी घटनाही घडली. सलामीवीर लोकेश राहुल याला प्रचंड वेदनेमुळे रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदान सोडावे लागले. त्यानंतर पडिक्कलने मोर्चा सांभाळताना १३१ धावांच्या नाबाद खेळीसह संघाला २ बाद २८८ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यास अवघ्या काही मिनिटांचा कालावधी शिल्लक असताना, केएल राहुल पुन्हा फलंदाजीला येईल का हा प्रश्न सतावतोय.. त्याबाबतचे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..राहुल व यशस्वी जैस्वाल यांनी भारताला आश्वासक सुरूवात करून दिली होती, परंतु एका गडबडीमुळे यशस्वी ( ३२) धावबाद झाला. त्यानंतर राहुल व पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २५२ चेंडूंत १५० धावांची भागीदारी करून श्रीलंकेला चोख प्रत्युत्तर दिले. चहापानाच्या ब्रेकनंतर राहुल मैदानावर फलंदाजीला आला खरा, परंतु त्याला वेदना जाणवत होत्या. त्याला श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वा देखील त्याच्या हाताला स्ट्रेच करताना दिसला. तसेच तो चालतानाही लंगडत असल्याचे दिसले. अखेर फिजिओ मैदानात आले आणि राहुल पंचांना सांगून रिटायर्ड हर्ट (Retired Hurt) होत मैदानातून पुन्हा ड्रेसिंग रुममध्ये परतला..ICC 2027 World Cup Date: गांधी जयंतीला सुरू होतोय वर्ल्ड कप अन् फायनल...! नवीन फॉरमॅट, नवीन चुरस; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स.राहुलने १६२ चेंडूंत ७७ धावा केल्या आहेत आणि आज तो फलंदाजीला येतो का याची उत्सुकता आहे. राहुल माघारी गेल्यानंतर आलेल्या शुभमन गिलला ( १६) फार काळ मैदानावर तग धरता आला नाही. पण, पडिक्कल व रिषभ पंत यांनी दिवसअखेरपर्यंत किल्ला लढवला आणि ६७ चेंडूंत ५२ धावांची भागीदारी केली. पडिक्कल १३१ आणि रिषभ २७ धावांवर नाबाद आहेत. राहिला प्रश्न राहुलचा, तर तो आज फलंदाजीला येणार असल्याचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांषू कोटक यांनी सांगितले. पण, तो नेमका कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल, हे निश्चित नाही. .दरम्यान, आजच्या दिवसाचा खेळ विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण, गॉलमध्ये आता मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे आणि संपूर्ण मैदान झाकण्यात आले. काल रात्रीही येथे जोरदार पाऊस सुरू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.