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IND vs SL 1st Test: वाचवलंस मित्रा! KL Rahul ने धरलेली तंबूची वाट, पण देवदत्त पडिक्कने रोखले... पुढे काय घडले? Viral Video

KL Rahul DRS saved by Devdutt Padikkal in IND vs SL Test: पहिल्या कसोटी सामन्यात केएल राहुलच्या बाबतीत असा प्रसंग घडला, ज्यावर सुरुवातीला कोणाचाच विश्वास बसला नाही. राहुलला LBW बाद देण्यात आल्यानंतर तो पंचाच्या निर्णयावर फारसा आक्षेप न घेता ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने चालू लागला होता
IND vs SL 1st Test

KL Rahul DRS saved by Devdutt Padikkal in IND vs SL Test

esakal

Swadesh Ghanekar
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KL Rahul Padikkal emotional moment: श्रीलंकेचा गोलंदाज असिथा फर्नांडोने पहिल्या षटकाच्या तिसऱ्याच चेंडूवर यशस्वी जैस्वालला यष्टीमागे झेलबाद केले, पण त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताला सावरले. या दोघांनी चौथ्या दिवसाच्या ड्रिंक्स ब्रेकपर्यंत ५९ धावा जोडल्या आणि भारताची आघाडी २३७ धावांपर्यंत वाढवली. पण, या सामन्यात असा एक क्षण पाहायला मिळाला, ज्यात तंबूच्या दिशेने जाणाऱ्या राहुलला देवदत्तने अडवले...

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