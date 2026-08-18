IND vs SL 1st Test: वाचवलंस मित्रा! KL Rahul ने धरलेली तंबूची वाट, पण देवदत्त पडिक्कने रोखले... पुढे काय घडले? Viral Video

KL Rahul Padikkal emotional moment: श्रीलंकेचा गोलंदाज असिथा फर्नांडोने पहिल्या षटकाच्या तिसऱ्याच चेंडूवर यशस्वी जैस्वालला यष्टीमागे झेलबाद केले, पण त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताला सावरले. या दोघांनी चौथ्या दिवसाच्या ड्रिंक्स ब्रेकपर्यंत ५९ धावा जोडल्या आणि भारताची आघाडी २३७ धावांपर्यंत वाढवली. पण, या सामन्यात असा एक क्षण पाहायला मिळाला, ज्यात तंबूच्या दिशेने जाणाऱ्या राहुलला देवदत्तने अडवले....भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करणारा यजमान श्रीलंकेचा संघ २८४ धावांवर गडगडला.निरोशान डिकवेला ( ८०) व सोनल दिनुषा ( १००) यांनी सहाव्या विकेटसाठी १४६ धावांची भागीदारी करून श्रीलंकेला सावरले होते. पण, २८४ धावांवर ते ऑल आऊट झाले. मानव सुथार ( ४-७६) व रवींद्र जडेजा ( ३-५७) यांनी उल्लेखनीय मारा केला.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने अम्पायरचं डोकं जवळपास फोडलंच होतं; रवींद्र जडेजाही घाबरला, नेमकं काय घडलं? Video.१७८ धावांची आघाडी घेऊन मैदानावर उतरलेल्या भारताला तिसऱ्या चेंडूवर धक्का बसला यशस्वी जैस्वाल ( ०) माघारी परतला. WTC मध्ये शून्यावर बाद होणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये यशस्वीने ( ७) क्रेग ब्रेथवेट, टॉम लॅथम, डेव्हिड वॉर्नर यांच्याशी बरोबरी केली. पण, त्यानंतर लोकेश राहुल व देवदत्त यांनी संघाचा डाव सावरला. .दुसऱ्या विकेटसाठी जोडीने ८७ चेंडूंत ६५ धावांची भागीदारी केली. राहुलला पायचीत बाद दिले गेले होते आणि तो तंबूच्या दिशेने निघालाही होता, परंतु देवदत्तने त्याला DRS घेण्यास सांगितले. त्यात तो नाबाद असल्याचे स्पष्ट झाले आणि मैदानावरील अम्पायरला त्याचा निर्णय बदलावा लागला..IND vs SL 1st Test: अरे पाय तरी हलव..! यशस्वी जैस्वाल एका जागेवर अडकला, भोपळ्यावर माघारी परतला... Video Viral.यानंतर राहुलने देवदत्तला मिठी मारली. पण, या जीवदानाचा त्याला फायदा उचलता आला नाही. तो ४७ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह ३५ धावांवर झेलबाद झाला. प्रभात जयसूर्याने त्याला बाद केले आणि भारताला ६५ धावांवर दुसरा धक्का बसला.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.