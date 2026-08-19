Manav Suthar Records: १० चेंडूंत मॅच खिशात; मानवने इतिहास घडवला! १० विकेट्स घेऊन १८ वर्ष जुना विक्रम मोडला; भारी रेकॉर्ड्स

Manav Suthar becomes youngest Indian spinner: मानव सुथारने दोन्ही डावांत मिळून १० विकेट्स घेत भारताला पहिल्या कसोटीत ( IND vs SL ) श्रीलंकेवर १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून दिला. भारताने विजयासाठी ठेवलेल्या ३७२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा दुसरा डाव २०६ धावांवर गुंडाळला. मानवने दुसऱ्या डावात सहा विकेट्स घेतल्या आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताला महत्त्वाचे १२ गुण मिळवून दिले. भारतीय संघ आता ५३.३३ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंका ३३.३३ टक्क्यांसह सहाव्या स्थानी आहे. .WTC Final चुरस...ऑस्ट्रेलिया ( ७७.७८), दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००), न्यूझीलंड ( ७२.२२) व बांगलादेश ( ६६.६७) हे भारतीय संघाच्या पुढे आहेत. भारताला आता श्रीलंका ( १ कसोटी), न्यूझीलंड ( २ कसोटी) व ऑस्ट्रेलिया ( ५ कसोटी) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. यापैकी किमान ७ सामने जिंकून भारत WTC Final खेळू शकतो. भारताचा हा ६००वा कसोटी सामना होता आणि त्यात त्यांनी विजय मिळवला. देवदत्त पडिक्कलने ( १६७ व ४४) उल्लेखनीय फलंदाजी करून तिसऱ्या स्थानावरील दावा मजबूत केला आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: "तूझ्यात हिंमत असेल ना तर..."; Yashasvi Jaiswal श्रीलंकेच्या फलंदाजाला भिडला, हायव्होल्टेज ड्रामा; नेमकं काय झालं?.२००८ चा विक्रम मोडला...मानवने १३१ धावांत १० विकेट्स घेतल्या आणि श्रीलंकेविरुद्ध कसोटीतील ही भारतीय गोलंदाजाची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. त्याने हरभजन सिंगचा २००८ सालचा १० बाद १५३ धावांचा व आर अश्विनचा २०१७ सालगा १० बाद १६० धावांचा विक्रम मोडला. भारताकडून कसोटीत १० विकेट घेणारा तो नववा डावखुरा गोलंदाज ठरला. शिवाय २४ वर्षीय मानव हा परदेशातील कसोटीत १० विकेट्स घेणारा भारताचा युवा गोलंदाज ठरला. भारतासाठी कसोटीत आर अश्विन व अनिल कुंबळे ( प्रत्येकी ८) यांनी सर्वाधिकवेळा १० विकेट्स घेतल्या आहेत. हरभजन सिंग ( ५) व रवींद्र जडेजा ( ३) यांचा क्रमांक नंतर येतो..IND vs SL 1st Test: OUT or NOT OUT? ध्रुव जुरेलचा वादग्रस्त झेल; श्रीलंकन संघ करणार तक्रार... गॉलवर वेगळाच राडा Video Viral .कोण आहे मानव सुथार?मानव सुथार हा राजस्थानमधील श्रीगंगानगर या छोट्याशा जिल्ह्यातील एका सर्वसामान्य कुटुंबातील खेळाडू आहे. त्याचे वडील जगदीश सुथार हे एका खाजगी शाळेत शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक आहेत. त्यांनाही क्रिकेटपटू बनण्याचे स्वप्न होते, मात्र परिस्थितीमुळे ते फक्त शालेय स्तरापर्यंतच क्रिकेट खेळू शकले. त्यामुळे त्यांनी आपले अपूर्ण स्वप्न आपल्या मुलाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे ठरवले. मानवची आई सुशीला देवी या गृहिणी आहेत. त्याला मानसी नावाची एक लहान बहीण आहे. त्याच्या कुटुंबाने नेहमीच त्याला प्रोत्साहन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.