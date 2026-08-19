Cricket

Manav Suthar Records: १० चेंडूंत मॅच खिशात; मानवने इतिहास घडवला! १० विकेट्स घेऊन १८ वर्ष जुना विक्रम मोडला; भारी रेकॉर्ड्स

Manav Suthar last 10 balls W W 0 0 0 W 0 4 2 W: भारतीय क्रिकेटला एक नवा युवा स्टार मिळाला आहे. डावखुरा फिरकीपटू मानव सुतारने गॉलच्या मैदानावर ऐतिहासिक कामगिरी करत टेस्ट क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच एका सामन्यात १० विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला.
IND vs SL 1st Test

Manav Suthar 10 wicket haul against Sri Lanka in Galle Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Manav Suthar becomes youngest Indian spinner: मानव सुथारने दोन्ही डावांत मिळून १० विकेट्स घेत भारताला पहिल्या कसोटीत ( IND vs SL ) श्रीलंकेवर १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून दिला. भारताने विजयासाठी ठेवलेल्या ३७२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा दुसरा डाव २०६ धावांवर गुंडाळला. मानवने दुसऱ्या डावात सहा विकेट्स घेतल्या आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताला महत्त्वाचे १२ गुण मिळवून दिले. भारतीय संघ आता ५३.३३ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंका ३३.३३ टक्क्यांसह सहाव्या स्थानी आहे.

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