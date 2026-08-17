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IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने कमाल केली, दुसऱ्याच चेंडूवर श्रीलंकेची विकेट पडली! शुभमन गिलची रणनीती यशस्वी ठरली Video

Mohammed Siraj first over wicket in IND vs SL 1st Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटीत वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने श्रीलंकेला सुरुवातीलाच मोठा धक्का दिला.
Mohammed Siraj first over wicket in IND vs SL 1st Test

Mohammed Siraj first over wicket in IND vs SL 1st Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: फलंदाजांच्या दमदार कामगिरीनंतर भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या कसोटीत उल्लेखनीय सुरुवात केली आहे. जलदगती गोलंदाज मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj ) पहिल्याच षटकात श्रीलंकेला धक्का दिल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने रणनीती बदलली. त्याचा फायदा संघाला झाला आणि फिरकीपटू मानव सुथारने दोन विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकेने ३ फलंदाज ५३ धावांवर गमावले.

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