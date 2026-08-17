IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने कमाल केली, दुसऱ्याच चेंडूवर श्रीलंकेची विकेट पडली! शुभमन गिलची रणनीती यशस्वी ठरली Video

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: फलंदाजांच्या दमदार कामगिरीनंतर भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या कसोटीत उल्लेखनीय सुरुवात केली आहे. जलदगती गोलंदाज मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj ) पहिल्याच षटकात श्रीलंकेला धक्का दिल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने रणनीती बदलली. त्याचा फायदा संघाला झाला आणि फिरकीपटू मानव सुथारने दोन विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकेने ३ फलंदाज ५३ धावांवर गमावले. .देवदत्त पडिक्कलच्या १६७ धावांच्या विक्रमी खेळीच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावात ४६२ धावा केल्या. लोकेश राहुलने ८२ धावांची खेळी करताना पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १५० धावांची भागीदारी केली. या दोघांव्यतिरिक्त ध्रुव जुरेल ( ५१), रिषभ पंत ( ३९ ) व यशस्वी जैस्वाल ( ३२) यांनी चांगला खेळ केला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले. तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात भारताने आपली शेवटची विकेट गमावली. श्रीलंकेच्या प्रभात जयसूर्याने ४ , केशरा नुवांथाने ३ आणि असिथा फर्नांडोने २ विकेट्स घेतल्या..IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतला संघातून हाकलण्याची वेळ आलीय! फॅन्सची मागणी; माजी क्रिकेटपटूने त्याचा 'common sense' काढला... .प्रत्युत्तरात मैदानावर आलेल्या श्रीलंकेचा सलामीवीर निशान फर्नांडो दुसऱ्याच चेंडूवर मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर झेलबाद होऊन माघारी परतला. सिराजने एक बाउन्सर टाकला, ज्यामुळे निशान पूर्णपणे गोंधळून गेला. चेंडू बॅटच्या जाड कडेला लागला आणि त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलने पहिल्या स्लिपमध्ये एक सोपा झेल घेतला. भारताला सुरुवातीलाच यश मिळाले आणि श्रीलंकेचा संघ एक गडी गमावून बसला. .लाहिरू इगालागामाने आणि दिनेश चंडिमल यांनी श्रीलंकेचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, मानव सुथारने त्याच्या पहिल्याच षटकात चंडिमलची ( ५) विकेट घेऊन श्रीलंकेला २७ धावांवर दुसरा धक्का बसला. कर्णधार शुभमन गिलची गोलंदाज बदलण्याची रणनीती यशस्वी ठरली. सुथारने आपल्या जबरदस्त फिरकीने चंडीमलला चकवले, चेंडू बॅटच्या आतल्या कडेला लागला आणि यष्टीरक्षक रिषभ पंतने यष्टीमागे उत्कृष्ट झेल घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.